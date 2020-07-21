川普拒承諾接受大選結果 波洛西：無論如何他都會下台

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)20日表示，不管川普總統是否已認清事實，等到2020年大選結果出爐，「總之他都將會下台」；川普日前受訪被問到如果尋求連任失利，是否願意承認敗選時答覆「我必須看情形」，而引發熱議。

即將獲得民主黨正式提名的前副總統白登(Joe Biden)先前表示，川普可能會設法「偷走選舉」。

波洛西接受MSNBC新聞頻道訪問時說，雖然川普不願表明是否將接受2020年大選的投票結果，但選舉有其既定程序，根據憲法規定的機制，贏得總統大選的候選人，就會成為白宮主人。

她說：「這跟目前在白宮裡的人不想離開無關，也跟目前在白宮的人必須被趕走無關。」

對於會不會坦然接受2020年大選結果，川普接受福斯新聞網「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目資深主播華勒斯(Chris Wallace)專訪時說：「我必須看情形。」

川普也說：「我不會馬上答『會』，我也不會回答『不會』。」

川普接受華勒斯訪問時也聲稱，通訊投票「將讓大選充滿舞弊」，但卻沒有提出具體證據；受到新冠病毒疫情影響，全美多州積極考慮在今年大選當中擴大實施通訊投票，但川普則強烈反對。

近來多項民調顯示，川普支持度落後於白登之後，但川普則說民調「作假」。

對於川普的反應，波洛西說，美國選民以及憲法都會讓川普在明年1月離開白宮，不管他是否願意接受大選結果，也不管他是否願意搬離白宮，不論川普是否認清這個事實，「總之他都將會下台。」

「就算川普不願搬離白宮，並不代表合法選出的新任總統無法舉行就職典禮。」波洛西並指出：「總統職權有其權限義務，與地理位置、所在地點並沒有關係。」