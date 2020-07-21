白登挑副手 現實擺眼前…非裔女性政壇不吃香

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)仍在考慮副手人選，不過若要打破傳統，選擇政壇地位較不耀眼的非裔女性，將面臨被形容為「水泥天花板」的無比壓力。

過往副總統候選人，都有聯邦參議員、眾院領袖或州政府層級的政治經驗；儘管在種族正義運動之下，民主黨要打破常規仍不容易；非裔女性在政壇不吃香，過去僅有兩位獲選聯邦參議員，還沒人當選過州長。

而且77歲的白登在政壇歷練多年，關係最密切的盟友，皆是背景相似的白人男性。「Black Voters Matter」共同創辦人拉托莎‧布朗(LaTosha Brown)則認為，白人男性盟友已無法幫助他取得優勢。

而部分活躍分子認為，選擇非裔女性，代表白登表態，願意帶領美國走向更平等的社會，也同時承認非裔女性的貢獻，並藉此認同這群民主黨最忠誠的選民。

自從1968年民主黨籍聯邦眾議員雪莉‧基斯霍姆(Shirley Chisholm，紐約州)勝選後，共有47位非裔女性於國會服務，但只有兩人曾擔任委員會主席，還未有人當上黨團主席或黨鞭。

白登資深顧問卡琳‧尚皮耶(Karine Jean-Pierre)就說，白登願意排除男性，就已代表願意放下傳統束縛；也有知名人士透露，前國安顧問萊斯(Susan Rice)和亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)進入篩選，也表示白登陣營不打算走上舊有套路。

協助募集數百位非裔女性簽名，呼籲白登選擇非裔女性副手的民主黨策士凱倫‧芬尼( Karen Finney)表示，以白登豐富的資歷，華府的政治經驗不一定是首要條件；例如在對抗疫情上，有能力扮演聯邦和州政府間的橋梁也能加分。

根據華盛頓郵報和艾普索斯最新民調顯示，50%選民認為選擇非裔女性副手非常或有一定程度重要性，卻也有49%認為不重要；此議題較受到40歲以下非裔女性重視。