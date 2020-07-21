大選倒數近百日 白登爭取反川派 川普鞏固基本盤

前副總統白登(Joe Biden)在民主黨初選勝出的四個月來，一直努力整合黨內派系與歧見。投票日越來越接近的倒數關頭，白登策略則是進一步把餅做大，積極爭取對川普總統大為不滿的共和黨人士；消息人士透露，前任俄亥俄州共和黨籍州長凱西克(John Kasich)下個月便將在民主黨全國代表大會(DNC)現身，為白登站台助講。

據指出，除了凱西克之外，還有幾位重量級共和黨人物，今秋開始都將為白登大力助選。

白登陣營不願證實是否邀請凱西克站台，但白登競選團隊副總幹事凱特‧貝汀費爾德(Kate Bedingfield)表示，已與共和黨方面接洽，如同過去幾個月來一直與黨內改革派合作。

她表示，有了共和黨方面的支持，將有助於削減川普把白登抹黑成「左派工具」的抨擊力道。

貝汀費爾德也說，有共和黨人士願意公開支持白登，證明白登從政生涯一路走來願意與不同黨派共同合作、實事求事的基本態度。

相形之下，尋求連任的川普，到目前為止的各種作法，似乎流露著並沒有興趣擴大基本盤。某些共和黨選舉策略專家指出，一連串高知名度共和黨要角公開質疑川普政見，使得共和黨郊區選票嚴重流失。川普意識到選情緊張之後，上周撤換了選舉總幹事。

再過百日就要投票，最後衝次階段，任何突發事件都可能讓選情驟然翻盤；自由派最高法院大法官魯絲·金斯柏(Ruth Bader Ginsburg) 上周宣布癌症復發，即反映政局多變的現實。

包括佛羅里達州在內等決戰州，民調顯示白登暫時領先，但部分民主黨人士則擔心，白登支持度恐難更上一層樓。民調分析顯示，白登最大票源來自對川普失望的選民，而不是對白登抱有雀躍期待的選民。

大選投票接近百日，選情分析指川普連任戰略只專注共和黨的基本盤。圖為上月在俄亥俄州土耳沙市造勢大會上的川普總統與支持者。(美聯社)