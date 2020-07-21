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白登說開學決策「靠科學證據非政治」批川普做法糟糕

世界日報 / 編譯林育正／綜合20日電
佛州九歲的孩子和她的媽媽從車內舉牌支持老師要求繼續停課的訴求。(美聯社)
佛州九歲的孩子和她的媽媽從車內舉牌支持老師要求繼續停課的訴求。(美聯社)

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)表示，秋季學期學校開學與否，重點在於科學證據和疫情，而非政治；他更順帶批評川普總統「舉白旗投降」。

為協助學校重啟，他特別向參院共和黨人士喊話，要求580億元的經費支援公立學校。他說：「每個人都希望學校重啟，問題是如何安全開學，維持防疫成效。」他也針對急於開學的川普回擊，「強迫疫情升溫或仍嚴重地區的老師和學生回到教室，風險非常高。」

夫人吉兒‧白登(Jill Biden)也說：「學校和家長都希望政策獲得科學證據背書，而不是混雜的訊息或直接下結論。」

白登陣營發布聲明表示：「我們的校園面臨前所未見的挑戰，而川普總統讓情況更糟；我們有機會導正，卻被他搞砸了。」

未來學校該如何重啟，白登表示首要條件，是減少當地確診人數開始。細節包括持續增加提供個人防護裝備，提高檢測量和強化感染源追蹤。

第二，他認為美國必須設立全國統一的安全指南，但是否進一步開放的決策權，掌握在地方政府手中。他計畫聯合聯邦疾病防治中心(CDC)等政府單位，為學校擬定「基本、客觀」的重啟標準。

但在學校內，需要經費重新調整學習空間，以合乎社交距離，並採購防護裝備，以及協助高風險教師和學生的措施。但與川普政策相同的是，最終決策權在州和地方政府。

第三，白登希望提供公立學校和保母緊急基金；他要求援引紓困提案2.0(HEROES Act)提供580億元協助公立學校營運。他要求國會通過另一筆300億的緊急經費，確保學校擁有一切所需的抗疫資源；額外40億將投入教學科技。

提案的第四點，希望確保學生在疫情期間仍享有高品質的教學。他希望與教育部和老師合約，找出最合適的學習方式。

川普 疫情 社交距離

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