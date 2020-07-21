白登說開學決策「靠科學證據非政治」批川普做法糟糕

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)表示，秋季學期學校開學與否，重點在於科學證據和疫情，而非政治；他更順帶批評川普總統「舉白旗投降」。

為協助學校重啟，他特別向參院共和黨人士喊話，要求580億元的經費支援公立學校。他說：「每個人都希望學校重啟，問題是如何安全開學，維持防疫成效。」他也針對急於開學的川普回擊，「強迫疫情升溫或仍嚴重地區的老師和學生回到教室，風險非常高。」

夫人吉兒‧白登(Jill Biden)也說：「學校和家長都希望政策獲得科學證據背書，而不是混雜的訊息或直接下結論。」

白登陣營發布聲明表示：「我們的校園面臨前所未見的挑戰，而川普總統讓情況更糟；我們有機會導正，卻被他搞砸了。」

未來學校該如何重啟，白登表示首要條件，是減少當地確診人數開始。細節包括持續增加提供個人防護裝備，提高檢測量和強化感染源追蹤。

第二，他認為美國必須設立全國統一的安全指南，但是否進一步開放的決策權，掌握在地方政府手中。他計畫聯合聯邦疾病防治中心(CDC)等政府單位，為學校擬定「基本、客觀」的重啟標準。

但在學校內，需要經費重新調整學習空間，以合乎社交距離，並採購防護裝備，以及協助高風險教師和學生的措施。但與川普政策相同的是，最終決策權在州和地方政府。

第三，白登希望提供公立學校和保母緊急基金；他要求援引紓困提案2.0(HEROES Act)提供580億元協助公立學校營運。他要求國會通過另一筆300億的緊急經費，確保學校擁有一切所需的抗疫資源；額外40億將投入教學科技。

提案的第四點，希望確保學生在疫情期間仍享有高品質的教學。他希望與教育部和老師合約，找出最合適的學習方式。