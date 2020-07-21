以色列轟炸敘利亞 伊朗基地反遭殃

以國轟炸敘利亞，反而是伊朗基地遭殃？敘利亞空軍近日指出，首都大馬士革周圍遭到飛彈轟炸，疑似是以色列軍方所為，但是遭到轟炸的卻是當地的伊朗軍事基地。目前以國軍方尚未承認轟炸行動，但外媒分析，這可能是以色列在美國默許下，透過軍事行動阻止伊朗在中東擴張的野心。

根據《半島電視台》報導，敘利亞空軍近來攔劫數枚飛彈，但是仍有飛彈轟炸到首都大馬士革附近，造成當地數名伊朗軍隊死亡，敘利亞軍發言人表示，過去以色列也曾進行過郊區的轟炸行動，不過他聲稱這次的行動只有造成物資、軍備受損。

首都居民表示家中許多窗戶都被轟炸聲響震碎，被轟炸的主要區域是屬於伊朗革命衛隊的基地、位於大馬士革南方15公里處。但為何是伊朗基地遭到轟炸？《半島》分析，雖然敘利亞從未公開承認受伊朗協助，但是因為內戰分身乏術，敘國像伊朗求援，也讓許多伊朗軍隊進駐國內。

《路透社》提到，只要阿薩德控制的區域都可見到伊朗軍隊的身影，在敘利亞內戰爆發下，主要是俄、伊支持敘利亞，伊朗希望擴張勢力的情況下積極布局伊拉克、敘利亞，也讓對伊朗非常反感的川普政府芒刺在背，因此外界多數預測，這次轟炸是在美國默許下的軍事行動，間接透過以國削弱伊朗勢力。

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