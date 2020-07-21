疫情苦！ 申請糧食券已逾600萬人

新冠肺炎疫情發生前三個月，超過600萬人註冊俗稱「糧食券」(food stamps)的「營養補充援助計畫」(SNAP)；這種情況可能隨著更多人失業、存款減少及數十億元失業補助本月到期而增加。

紐約時報報導數據顯示，糧食券在2月到5月成長17%，成長幅度比過去三個月快三倍；這般快速成長凸顯美國人受疫情影響的困苦，以及糧食券的重要性。

在紐時收集資訊的42個州，所有州的工作量都增加，只有一州沒有。

阿帕拉契(Appalachian)村莊、都會核心如邁阿密、底特律，以及亞特蘭大郊區的白籬笆社區，以及休士頓，糧食券申請的成長速度在富裕的郡比貧窮的郡快很多，部分歸因於疫情影響了餐廳、打掃等支持富裕社區的零工經濟。

農業部主管的「糧食券」，是由各州政府管理，但津貼由聯邦政府支付；東北大學(Northwestern University)經濟學者黛安‧尚斯巴赫(Diane Schanzenbach)說：「糧食券是普遍的安全網。」

最近幾個月，糧食券擴大發放，如擔心染疫而辭去卡車工作，專心照顧氣喘兒的司機奈瑟(Musad Nasser)，以及遭消防公司裁員的48歲貝克(Joseph Baker)，他得獨立撫養兩個大食量的青少年兒子，失業補助等了兩個月仍未果，但申請糧食券一周就取得可以餵飽孩子肚子的糧食。

紐時指出，30州的糧食券申請人數都經歷兩位數的成長，使用率再西岸三州的133個郡都增加，約５萬人加入SNAP。

報導指出，目前約有4300人，相當於每八位美國人就有一人，仰賴糧食券；儘管這低於經濟大衰退(Great Recession)時的4800萬人，但除非國會本月採取行動，否則約2000萬人將失去每周600元的失業補助，預料會有更多人申請SNAP。