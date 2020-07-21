民主黨憂外國干預大選 拜登：當總統就反制

民主黨候選人拜登周一(20日)發出聲明表示，他已經告知俄羅斯和其他外國政府，在他當選總統以後，將積極反制任何干預美國選舉的行動。

他在聲明中說，他將把所有屬於該國的干預行動看作「影響美國與該國政府外交關系的敵對行動」，他又批評現任總統特朗普在情報機構對2016年境外勢力干預大選做出評估以後，沒有采取足夠的行動反制。

他說: 「如果任何境外勢力魯莽的選擇干預我們的民主，作為總統，我會毫不猶豫的反制，讓他們付出實質且長遠的代價。」

作為民主黨總統候選人，拜登近期接到情報機構警告，稱他遭到俄羅斯、中國等敵對勢力試圖干預大選。拜登沒有提供相關證明，但是他認為俄羅斯勢力從2016年後就持續存在至今，中國勢力也在加深民眾對選舉的疑慮。

民主黨人致函FBI

上周，民主黨幾位重要政治人物聯合寫信給聯邦調查局(FBI)，表達對外國勢力干預大選的疑慮，惟沒有提及詳細案例，他們要求FBI在7月底以前向所有眾議院議員進行簡報。

聯署者包括民主黨眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)、參議院領袖舒默(Chuck Schumer)、以及參眾兩院情報委員會當中民主黨籍的黨員。共和黨員並未在該信上署名，而該信件內容在周一公開，意味FBI並未接受信件的要求。

美國情報機構曾經做下結論，認定外國勢力曾經在2016年大選期間，替特朗普宣傳、抨擊其政敵希拉裡。他們也發現在2018年的美國選舉中，有黑客想要攻擊投票系統，看起來像是在為攻擊2020年大選「暖身」。

今年，情報機構更明確指出威脅來自俄羅斯、中國、伊朗。聯邦調查局局長雷伊7月初還警告，中國的干預除了選舉年以外，也在日常生活中持續介入美國社會，宣傳他們屬意的候選人。

張慈/李澄欣(法新社、美聯社)

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