特朗普猛烈攻擊 拜登：「他會哭著找媽媽」

三年多前,曾采訪過特朗普的《紐約時報》記者彼得·貝克(Peter Baker)這樣描述這位采訪對象,「在挑起爭議的能力上,這些人(克林頓、布什、奧巴馬)都無法和特朗普相比。特朗普有一種從不失手的直覺,總能說出制造轟動效應的東西」。這位資深記者當時稱,特朗普不忌憚任何問題,也不會像其他總統一樣對某些問題照本宣科或置之不理,而是會「打開話匣子--很可能是因為他想要這樣做」,而且他也可以「不著邊際地轉換話題」。

對此,福克斯周日新聞主播華萊士( Chris Wallace)或許也有同感。常主持針鋒相對型談話節目、多做批評性報道的華萊士,7月19日對特朗普進行了獨家采訪。在兩人長達40分鐘的對話中,特朗普談到了不少爭議話題,也一如既往拋出不少激起輿論浪花的「金句」。

新冠疫情:我沒有錯

美國作為世界上新冠病毒感染人數最多的國家,近日再次連連打破新增感染病例紀錄--最高單日增加75000例。

采訪伊始,主持就新冠疫情提問,將其比作「森林大火」,並稱美國的病亡率是世界第七高的,質疑美國疫情失控是否因為特朗普政府缺乏國家統籌規劃(a national plan)。

對於這個問題,特朗普顯然有備而來,拿出了一個不同的死亡率數據,其中,美國排在第20位(華萊士使用的是約翰斯·霍普金斯大學的20國數據,白宮使用的是歐洲疾控中心包含更多國家的列表)。特朗普反復強調,美國目前確診人數多是因為檢測多(盡管華萊士提到新增病例量遠高於新增檢測量),很多人都迅速康復,表示「一切都在掌控之中」。

除了指出一些州長防疫不利之外,特朗普在這裡也抨擊中國,稱「病毒來自中國,他們不應該讓病毒跑出來」。他也指責世界衛生組織犯了很多錯誤,稱世衛「基本只做那些中國想讓做的事」。

在談到自己處理新冠疫情的「高瞻遠矚」時,特朗普又再次提到中國。他表示,美國頂級衛生專家福西(Dr. Anthony Fauci)曾對他說,疫情「很快會結束的,不要禁中國(暫停中美之間航班)」,「我還是這樣做了,後來他承認我是對的」。

美國大選:我沒有輸

主持人稱,福克斯新聞當天的最新民意調查顯示,拜登目前以49%的支持率領先特朗普8個百分點,而在處理新冠疫情的信任度方面,拜登領先特朗普17個百分點。華萊士說:「距離大選還有一百天,但從現在來看,你是輸的一方。」

對此特朗普立刻做出反駁,表示自己沒有輸,稱這些是「假民調,而且2016年時民調更差(而我還是贏了)」。他還說,福克斯民調屬於最差勁的幾個,2016年時就全錯了。

這位美國總統同時也攻擊了自己的對手拜登,稱拜登藏在地下室裡,「連話都說不利索」,沒能力擔任總統,甚至都「不知道自己還活著」。特朗普還表示,即便拜登當選,也無法真正在白宮當家作主,而會被身邊的極左翼控制。

在采訪的最後,特朗普再次攻擊自己的民主黨對手,稱其都無法像自己一樣坐著接受完采訪。他說,「讓拜登像這樣坐著接受采訪,他會在地上哭著找媽媽」。他還聲稱,拜登會毀了這個國家,「讓你們的稅收增加三倍」。

侄女新書:她很可恥

在這次采訪中,特朗普也被問及其侄女的新書。特朗普的侄女瑪麗在新書《永不滿足:我的家族如何制造出了世界上最危險的人》(Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man)猛烈抨擊自己的總統叔叔,並揭出特朗普及其家族很多黑料,引輿論大嘩。

特朗普在這次節目中為自己的家族--特別是為他父母聲辯,稱瑪麗這樣指責他父親是「冷血變態」,可恥,自己的父親是好人、強人,很棒的人。「她寫的這本書愚蠢又邪惡,是一個謊言」,並表示這個侄女一直不受人歡迎,自己很少和她說話。

展望未來:信心滿滿

值得一提的是,在6月底接受另外一位Fox新聞主播采訪時,特朗普曾承認他可能會輸掉大選,拜登會獲勝,並稱這是因為「可能一些人不喜歡我」。

然而,在這次采訪中,特朗普表現出與6月底完全不同的姿態。他尖銳攻擊對手拜登,並又開始強調他這一屆政府在各個領域「都是歷史上功勞最大的」,自己是美國歷史上貢獻最大的一位總統。

在展望未來經濟發展時,這位美國總統拿出了走高的道瓊斯指數,稱11月3日(美國大選當天)會是道瓊斯破紀錄的一天。此外,在采訪中談到BLM(黑人的命也是命)、廢除奧巴馬醫保等爭議話題時,特朗普也極力往對己有利的方向引導。

在采訪中,特朗普再次展現自己反應快、口才好。比如當華萊士說天氣很熱,「我們本來想坐在裡面錄影,但你選擇要坐外面」時,這位美國總統笑著回答:「我想讓你出點汗。」在華萊士說自己很驚訝特朗普答應接受采訪時,這位共和黨人機警而不乏幽默地接話說:「你下面要問什麼啊(為何要做如此鋪墊)?」

