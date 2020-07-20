特朗普猛烈攻擊 拜登：「他會哭著找媽媽」

三年多前，曾采訪過特朗普的《紐約時報》記者彼得·貝克(Peter Baker)這樣描述這位采訪對象，「在挑起爭議的能力上，這些人（克林頓、布什、奧巴馬）都無法和特朗普相比。特朗普有一種從不失手的直覺，總能說出制造轟動效應的東西」。這位資深記者當時稱，特朗普不忌憚任何問題，也不會像其他總統一樣對某些問題照本宣科或置之不理，而是會「打開話匣子--很可能是因為他想要這樣做」，而且他也可以「不著邊際地轉換話題」。

對此，福克斯周日新聞主播華萊士（ Chris Wallace）或許也有同感。常主持針鋒相對型談話節目、多做批評性報道的華萊士，7月19日對特朗普進行了獨家采訪。在兩人長達40分鐘的對話中，特朗普談到了不少爭議話題，也一如既往拋出不少激起輿論浪花的「金句」。

新冠疫情：我沒有錯

美國作為世界上新冠病毒感染人數最多的國家，近日再次連連打破新增感染病例紀錄--最高單日增加75000例。

采訪伊始，主持就新冠疫情提問，將其比作「森林大火」，並稱美國的病亡率是世界第七高的，質疑美國疫情失控是否因為特朗普政府缺乏國家統籌規劃（a national plan）。

對於這個問題，特朗普顯然有備而來，拿出了一個不同的死亡率數據，其中，美國排在第20位（華萊士使用的是約翰斯·霍普金斯大學的20國數據，白宮使用的是歐洲疾控中心包含更多國家的列表）。特朗普反復強調，美國目前確診人數多是因為檢測多（盡管華萊士提到新增病例量遠高於新增檢測量），很多人都迅速康復，表示「一切都在掌控之中」。

除了指出一些州長防疫不利之外，特朗普在這裡也抨擊中國，稱「病毒來自中國，他們不應該讓病毒跑出來」。他也指責世界衛生組織犯了很多錯誤，稱世衛「基本只做那些中國想讓做的事」。

在談到自己處理新冠疫情的「高瞻遠矚」時，特朗普又再次提到中國。他表示，美國頂級衛生專家福西（Dr. Anthony Fauci）曾對他說，疫情「很快會結束的，不要禁中國（暫停中美之間航班）」，「我還是這樣做了，後來他承認我是對的」。

美國大選：我沒有輸

主持人稱，福克斯新聞當天的最新民意調查顯示，拜登目前以49%的支持率領先特朗普8個百分點，而在處理新冠疫情的信任度方面，拜登領先特朗普17個百分點。華萊士說：「距離大選還有一百天，但從現在來看，你是輸的一方。」

對此特朗普立刻做出反駁，表示自己沒有輸，稱這些是「假民調，而且2016年時民調更差（而我還是贏了）」。他還說，福克斯民調屬於最差勁的幾個，2016年時就全錯了。

這位美國總統同時也攻擊了自己的對手拜登，稱拜登藏在地下室裡，「連話都說不利索」，沒能力擔任總統，甚至都「不知道自己還活著」。特朗普還表示，即便拜登當選，也無法真正在白宮當家作主，而會被身邊的極左翼控制。

在采訪的最後，特朗普再次攻擊自己的民主黨對手，稱其都無法像自己一樣坐著接受完采訪。他說，「讓拜登像這樣坐著接受采訪，他會在地上哭著找媽媽」。他還聲稱，拜登會毀了這個國家，「讓你們的稅收增加三倍」。

侄女新書：她很可恥

在這次采訪中，特朗普也被問及其侄女的新書。特朗普的侄女瑪麗在新書《永不滿足：我的家族如何制造出了世界上最危險的人》（Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man）猛烈抨擊自己的總統叔叔，並揭出特朗普及其家族很多黑料，引輿論大嘩。

特朗普在這次節目中為自己的家族--特別是為他父母聲辯，稱瑪麗這樣指責他父親是「冷血變態」，可恥，自己的父親是好人、強人，很棒的人。「她寫的這本書愚蠢又邪惡，是一個謊言」，並表示這個侄女一直不受人歡迎，自己很少和她說話。

展望未來：信心滿滿

值得一提的是，在6月底接受另外一位Fox新聞主播采訪時，特朗普曾承認他可能會輸掉大選，拜登會獲勝，並稱這是因為「可能一些人不喜歡我」。

然而，在這次采訪中，特朗普表現出與6月底完全不同的姿態。他尖銳攻擊對手拜登，並又開始強調他這一屆政府在各個領域「都是歷史上功勞最大的」，自己是美國歷史上貢獻最大的一位總統。

在展望未來經濟發展時，這位美國總統拿出了走高的道瓊斯指數，稱11月3日（美國大選當天）會是道瓊斯破紀錄的一天。此外，在采訪中談到BLM（黑人的命也是命）、廢除奧巴馬醫保等爭議話題時，特朗普也極力往對己有利的方向引導。

在采訪中，特朗普再次展現自己反應快、口才好。比如當華萊士說天氣很熱，「我們本來想坐在裡面錄影，但你選擇要坐外面」時，這位美國總統笑著回答：「我想讓你出點汗。」在華萊士說自己很驚訝特朗普答應接受采訪時，這位共和黨人機警而不乏幽默地接話說：「你下面要問什麼啊（為何要做如此鋪墊）？」

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