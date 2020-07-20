美軍遊戲直播募兵 被批用禮物詐騙

美軍透過網路遊戲直播平台，邊打遊戲、邊募兵。美軍內部正在組織電競團隊，專門在遊戲平台Twitch「陪練」，招募新血，年紀最輕的僅13歲左右。然而美軍除了「陪練」，還會用免費贈品的點擊廣告吸引用戶到募兵頁面，被批和詐騙行為無異，Twitch也警告美軍不得用此方法吸引人點入募兵頁面。

根據《國家》報導，美軍海陸空皆有組建自己的電競團隊，專門上Twitch打遊戲、尋找適合的人才。Twitch不只是遊戲平台，玩家線上聊天，比一般招募更能吸引年輕人注意，據報導，美軍從遊戲上接觸到的目標最年輕約為13歲左右。

作為全世界最受歡迎的遊戲直播平台，Twitch光是在今年6月就累積超過50億的觀看次數。美軍利用遊戲接觸年輕人，能降低年輕人戒心、容易切入招募話題，用平易近人的方式讓人對當兵有興趣，且美軍會特別接觸低收入戶戶或者需要公民身份的孩子，因為從軍薪資穩定，且是獲得公民權的途徑之一，尤其疫情衝擊經濟，從軍特別能吸引渴望穩定收入的年輕人。

美軍做法引起爭議。《The Verge》報導，除了透過遊戲交流吸引年輕人，美軍也會用免費贈品的點擊廣告吸引用戶到募兵頁面，遭玩家和觀看者大批簡直是詐騙行為，Twitch也警告軍方不得用此種方法募兵，若情節嚴重可能會停止美軍的使用權。

雖然Twitch認為，在言論自由的前提下，美軍可以自由使用平台，就像去年法院也曾針對總統川普，裁定總統不得在Twitch上封鎖批評者，但廣告點擊的方式是不允許的。

不過在Twitch擁有超過43萬粉絲的實況主Hasan Piker批評，Twitch應該是大家放鬆娛樂、交朋友的平台，不應與政治、軍事扯上關係。

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