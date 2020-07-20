白登領先川普15百分點 6成不滿川普處理疫情方式

距離11月3日總統大選投票日倒數106天，接近進入百日倒數 ，兩大全美民調都顯示民主黨白登，都領先川普總統。華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(Washington Post-ABC News)民調顯示，川普總統11月將有一場硬仗要打，前副總統、民主黨對手白登在全國的支持率55%，擴大領先川普15個百分點，六成民眾不滿意川普處理新冠肺炎疫情的方式和經濟不景氣的現況；另據「福斯新聞網」(Fox News)民調則顯示，白登以49%比41%，領先川普八個百分點，但川普在白人選民中仍領先白登。

白登支持率55% 川普40%

WP-ABC民調顯示，川普輕鬆連任的希望隨著新冠肺炎疫情加劇而變得渺茫；川普能否做第二任總統，有賴支持者的熱情，且須說服更大多數懷疑派選民，他應對疫情的方式很有效率。

白登以55%的支持率，領先川普的40%，雙方差距在5月時為10個百分點，3月疫情之初則為兩個百分點的些微差距。

在肯定會投票支持的選民方面，白登以11個百分點領先。

儘管川普陣營將選舉焦點轉為抹黑白登，但雙方候選人的支持者都認為，11月大選是對川普政府的公投。

川普支持者中，有72%的人認為川普連任很重要，其中有47%的人認為這非常重要，21%的人致力讓白登滑鐵盧。

在白登的支持者中，67%的人說趕走川普很重要，其中48%的人認為這至關重要，24%的人致力送白登進白宮。

全國民調只能看出黨派端倪，川普連任的希望在於能否取得各州選舉人票多數，就算輸了普選也能拿下該州，就像他2016年的情況。

疫情重創川普選情 多數人認為白登處理疫情會更好

另據福斯民調顯示，新冠肺炎疫情重創經濟，的確傷害川普選情。

新冠肺炎目前是選民最關切的議題，超過半數的受訪者不認同川普的抗疫方式，且越來越多人覺得白登會將疫情處理得更好。

福斯民調顯示，白登以49%對上41%，領先川普八個百分點。

白登的領先狀況大於誤差區間，但兩人都未能贏得過半選民青睞，另有10%的選民未決，雙方差距從6月開始縮小。

6成非裔傾向白登 白人選民支持川普

在選民性別差異方面，川普在男性選民中領先五個百分點，白登在女性選民中領先19個百分點；白登獲得多元族裔、特定年齡層和選民的青睞，在非裔選民中領先64個百分點、西語裔30個百分點、千禧世代22個百分點、郊區選民11個百分點，以及獨立選民11個百分點。

若以種族與學歷畫分，川普在具有大學學歷的白人選民中，贏過白登三個百分點，沒有大學學歷的白人則贏九個百分點。

川普受到基督教福音派選民支持，贏過白登43個百分點，鄉村選民則贏九個百分點，年長選民則贏一個百分點；白登深受年長選民愛戴，6月的年長選民支持率，雙方差距多達10個百分點。