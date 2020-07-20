快訊

影／大貨車關渡橋上摔破數百醋瓶子 醋酸滿地味道刺鼻

入櫃的腐女與男同志：「BL慎入」的自我否定現象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白登領先川普15百分點 6成不滿川普處理疫情方式

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合19日電
尋求連任的共和黨川普總統。圖／美聯社
尋求連任的共和黨川普總統。圖／美聯社

距離11月3日總統大選投票日倒數106天，接近進入百日倒數 ，兩大全美民調都顯示民主黨白登，都領先川普總統。華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(Washington Post-ABC News)民調顯示，川普總統11月將有一場硬仗要打，前副總統、民主黨對手白登在全國的支持率55%，擴大領先川普15個百分點，六成民眾不滿意川普處理新冠肺炎疫情的方式和經濟不景氣的現況；另據「福斯新聞網」(Fox News)民調則顯示，白登以49%比41%，領先川普八個百分點，但川普在白人選民中仍領先白登。

白登支持率55% 川普40%

WP-ABC民調顯示，川普輕鬆連任的希望隨著新冠肺炎疫情加劇而變得渺茫；川普能否做第二任總統，有賴支持者的熱情，且須說服更大多數懷疑派選民，他應對疫情的方式很有效率。

白登以55%的支持率，領先川普的40%，雙方差距在5月時為10個百分點，3月疫情之初則為兩個百分點的些微差距。

在肯定會投票支持的選民方面，白登以11個百分點領先。

儘管川普陣營將選舉焦點轉為抹黑白登，但雙方候選人的支持者都認為，11月大選是對川普政府的公投。

川普支持者中，有72%的人認為川普連任很重要，其中有47%的人認為這非常重要，21%的人致力讓白登滑鐵盧。

在白登的支持者中，67%的人說趕走川普很重要，其中48%的人認為這至關重要，24%的人致力送白登進白宮。

全國民調只能看出黨派端倪，川普連任的希望在於能否取得各州選舉人票多數，就算輸了普選也能拿下該州，就像他2016年的情況。

疫情重創川普選情 多數人認為白登處理疫情會更好

另據福斯民調顯示，新冠肺炎疫情重創經濟，的確傷害川普選情。

新冠肺炎目前是選民最關切的議題，超過半數的受訪者不認同川普的抗疫方式，且越來越多人覺得白登會將疫情處理得更好。

福斯民調顯示，白登以49%對上41%，領先川普八個百分點。

白登的領先狀況大於誤差區間，但兩人都未能贏得過半選民青睞，另有10%的選民未決，雙方差距從6月開始縮小。

6成非裔傾向白登 白人選民支持川普

在選民性別差異方面，川普在男性選民中領先五個百分點，白登在女性選民中領先19個百分點；白登獲得多元族裔、特定年齡層和選民的青睞，在非裔選民中領先64個百分點、西語裔30個百分點、千禧世代22個百分點、郊區選民11個百分點，以及獨立選民11個百分點。

若以種族與學歷畫分，川普在具有大學學歷的白人選民中，贏過白登三個百分點，沒有大學學歷的白人則贏九個百分點。

川普受到基督教福音派選民支持，贏過白登43個百分點，鄉村選民則贏九個百分點，年長選民則贏一個百分點；白登深受年長選民愛戴，6月的年長選民支持率，雙方差距多達10個百分點。

川普 疫情 新冠肺炎

延伸閱讀

川普對疫情樂觀 共和黨參議員開始與他不同調

國際學生新規撤銷 大學仍擔心聯邦玩花樣

川普不肯說會接受大選結果：必須看情況

白登陣營反擊川普：民調顯示 抹黑催不出選票

相關新聞

影／川普受訪拒承認民調 強調不會施行口罩政策

川普接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時，被問到如果2020年尋求連任失...

Kanye West 競選飆淚：角逐美國總統的「墮胎崩潰自白」

「我差點殺了我女兒！差點就！！！」2020美國總統競選的意外參選人——嘻哈歌手肯爺（Kanye West）——確定以獨立參選人的身分，挑戰這個幾乎是不可能的任務。遲遲沒登記的肯爺，拖到上周才完成參選登記，緊接著第一場造勢晚會於19日在南卡羅萊納州舉行；這場首發秀，肯爺的髮型剃了2020的字樣、身穿防彈背心出場，但現場卻違和地沒有準備麥克風、連音響、主題音樂都沒有的尬聊狀態；而肯爺和支持者的互動顯得有些吃力之外，全場的高潮不是肯爺的政見宣言，而是他自爆曾經想讓妻子墮胎的掙扎，當場痛哭流涕、噴淚失聲。圖為當時肯爺真情流露的瞬間。

白登領先川普15百分點 6成不滿川普處理疫情方式

距離11月3日總統大選投票日倒數106天，接近進入百日倒數 ，兩大全美民調都顯示民主黨白登，都領先川普總統。華盛頓郵報與美國廣播公司新聞網(Washington Post-ABC News)民調顯示，川普總統11月將有一場硬仗要打，前副總統、民主黨對手白登在全國的支持率55%，擴大領先川普15個百分點，六成民眾不滿意川普處理新冠肺炎疫情的方式和經濟不景氣的現況；另據「福斯新聞網」(Fox News)民調則顯示，白登以49%比41%，領先川普八個百分點，但川普在白人選民中仍領先白登。

美軍遊戲直播募兵 被批用禮物詐騙

美軍透過網路遊戲直播平台，邊打遊戲、邊募兵。美軍內部正在組織電競團隊，專門在遊戲平台Twitch「陪練」，招募新血，年紀最輕的僅13歲左右。

疫情變化不定 學校訂靈活重啟計畫

位於密蘇里州聖路易(St. Louis)郊區的派克威學區(Parkway school district)主管，暑假期間忙著研擬校園重啟計畫，選擇方案包括讓學生全面返回教室上課、全面網路教學，或者兩者混合並且。

川普對疫情樂觀 共和黨參議員開始與他不同調

川普總統一再將新冠肺炎疫情飆升推給廣泛檢測，宣揚政府因應得當，且對疫苗研發或病毒消失表示樂觀，但部分共和黨聯邦參議員對國內疫情快速攀升提出警鐘，尤其是家鄉疫情加劇的參議員。

防止中國犯台野心 美議員將提案授權總統動武

長期對台灣友好的美國聯邦眾議員游賀(Ted Yoho)表示，美國對台灣做得不夠多，他會在本周提出「防止台灣遭侵略法案」，以因應中國犯台野心。若中國武力犯台，法案將授權美國總統動用武力。

美國不歡迎！中國海外留學首選變英國

近幾十年來美國大學一直是中國海外留學生的首選，自2009年以來中國留學生也是全美各大院校國際學生的主力，逾100萬的海外留學生中，有三分之一來自中國；然而，受到新冠疫情以及中美關係緊張的影響，中國留學生已對留美產生疑慮，海外留學的首選國家也在今年從美國變成英國。

疫情未明、返美困難 留學生憂趕不及秋季入學

疫情持續延燒，許多國際留學生受到旅行限制、極少量的飛行航班以及各地美國領事館關閉的影響，恐怕無法順利在秋季入學。

國際學生新規撤銷 大學仍擔心聯邦玩花樣

川普政府本月初宣布，如果今秋美國大學因為疫情而全面改採網路教學，持F-1或M-1簽證的外國學生將不能留在美國。雖然多所大學緊急提告之後，已經擋下這項手段，但接下來聯邦政府是否會有針對國際學生的更多限制措施，讓不少學府憂心忡忡，害怕長久以來美國在全球學術圈孕育頂尖人才的閃亮招牌，將會蒙塵。

川普不肯說會接受大選結果：必須看情況

川普民調目前落後白登，被問到如果2020年尋求連任失利，是否願意承認敗選，川普總統接受19日播出的「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時並未鬆口。川普表示，若要斬釘截鐵做出保證，目前言之過早。

白登陣營反擊川普：民調顯示 抹黑催不出選票

民主黨準總統候選人白登競選陣營19日立即回應川普總統上電視攻擊批評白登的舉動，先指責川普談及白登的說法為撒謊，再說民調顯示，川普多次丟泥巴想抹黑白登，沒能吸引到任何選民。

熱門新聞

半導體競爭激烈 日本政府改變策略攜手國外大廠

日本女子靠跑UberEats月賺11萬 辛勤工作逆轉人生

華郵：川普誠信問題恐葬送連任之路 連鐵粉都救不了

因應中國犯台野心 美議員將提法案授權總統動武

今天開盤前 五件國際事不可不知

英封殺華為改採強硬對中路線 CNN：說的容易做起來難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。