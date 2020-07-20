川普對疫情樂觀 共和黨參議員開始與他不同調

川普總統一再將新冠肺炎疫情飆升推給廣泛檢測，宣揚政府因應得當，且對疫苗研發或病毒消失表示樂觀，但部分共和黨聯邦參議員對國內疫情快速攀升提出警鐘，尤其是家鄉疫情加劇的參議員。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示，新冠病毒不會「不可思議的消逝」，強調戴口罩非關政治。

「遺憾疫情並未結束，有些人希望病毒會自然消失，我直截了當的告訴大家，你們需要了解，實情並非如此」；麥康諾說：「疫情將與我們共存一陣子，這無關政治，它有自己的一套方法，我們要負責任地應對。」

川普在參院重量盟友的共和黨參議員葛理漢(Lindsey Graham)和麥康諾一樣爭取連任，稱國殤日後的疫情回溫是個「悲劇」，更慘的是醫院病床和防護措施也減少。

葛理漢是川普的親密盟友，他呼籲人人戴口罩、勤洗手並維持社交距離，並將新冠肺炎比做「戰爭」。

「我們說的就是，若你們認為戴口罩是懦弱的表現，可就大錯特錯」；葛理漢說：「沒有人要你們去阿富汗給子彈射擊，用常識想想。」

共和黨人的請求在40州疫情加劇之際齊鳴，公衛官員警告，許多美國人和政府官員描繪疫情趨緩的假象。

紐時數據顯示，美國疫情16日飆上單日新高，超過7萬5600例新確診；17日以前的過去七天中，有六天新確診超過6萬例。

共和黨聯邦參議員盧比歐(Marco Rubio)代表的佛州近日成為全球疫情中心，他接受福斯電視台(Fox News)訪問時說：「情況很糟，人們要戴口罩且更謹慎，我相信他們現在有更小心了，但住院率比兩、三周前還嚴重，希望我們可以調整行為，讓下個月的數字有所改善。」

川普數月來飽受批評早期應對疫情不利，且太慢補充醫療設備，甚至到本月初仍認為病毒會自己消失。

川普處理疫情的方式不僅影響連任，也影響參院眾議員選情；在許多參議員選區，民主黨的募款經額超過共和黨對手且屢創新高。

儘管共和黨參議員和川普抗疫不同調，參議員謹慎不批評川普，因為他們需要川粉的選票支持。