疫情變化不定 學校訂靈活重啟計畫

位於密蘇里州聖路易(St. Louis)郊區的派克威學區(Parkway school district)主管，暑假期間忙著研擬校園重啟計畫，選擇方案包括讓學生全面返回教室上課、全面網路教學，或者兩者混合並且。

今年6月，密蘇里州新冠病毒疫情一度改善，但如今確診案例、住院人數雙雙激增，眼看著8月24日就是開學日期。派克威學區副總監貝克納(Kevin Beckner)說，如果兩周前被問到是否可能回到教室上課，答案是肯定的，「但是今天我則會說，無法確定，因為情勢變化真的太快了。」

全美各地學校也都面臨一樣的難題。當地確診案例、死亡人數節節上升的此時，教育主管機關傷透腦筋，拚命想辦法如何讓老師、學生都能安全地返校上課。

川普總統19日接受福斯新聞網專訪時說，年輕學子必須回到學校上課，「他們不上學，會出問題的。」他說，如果學校沒有重啟校園，將面臨預算問題，「我們將不給經費。」

全美規模第二大的公立學區洛杉磯聯合學區(Los Angeles Unified School District)上周已公布，下個月開學之後，所有課程將採遠距上課。

民主黨籍科羅拉多州州長波利斯(Jared Polis)19日接受國家廣播公司(NBC)訪問時說，科州許多學區都準備好按原訂計畫重返校園，正常上課，也會遵守公共衛生專家與科學家提出的防疫措施。

貝克納說，雖然派克威學區即將宣布開學的上課計畫，但將保持高度彈性，隨時可以根據疫情狀況靈活調整。

他說，就算所有學生都在開學時回到學校上課，狀況也會跟今年2月不一樣，「我們會增設洗手設備，對於午餐及休息時間等安排，同樣會有更多限制。」還有提醒保持社交距離的海報，課桌椅間隔也將開拉，全體教職人員及學生都要戴口罩。