美國不歡迎！中國海外留學首選變英國

近幾十年來美國大學一直是中國海外留學生的首選，自2009年以來中國留學生也是全美各大院校國際學生的主力，逾100萬的海外留學生中，有三分之一來自中國；然而，受到新冠疫情以及中美關係緊張的影響，中國留學生已對留美產生疑慮，海外留學的首選國家也在今年從美國變成英國。

根據北京新東方學校的統計調查，多達6673名受訪的中國留學生中，42%表示希望到英國求學，超過美國的37%；英國也是多年來英國首次超越美國，成為中國留學生的首選國家；四年前同樣的調查，選擇美國的人高達46%，對比當時選擇英國的30%，轉變甚大。

一名來自中國浙江省的段姓留學生，今年剛收到康乃爾大學(Cornell University)的錄取通知，但疫情爆發後，他選擇前往歐洲國家的學校。

該段姓學生表示：「除了疫情，川普政府對中國留學生的政策和態度都不友善，還有最近的種族抗爭運動『黑人的命也是命』(Black Lives Matter)，我認為這時不適合前往美國，我的很多朋友也都轉往新加坡、香港或歐洲的學校就讀。」

根據中國市場行銷顧問公司「前瞻網」的研究，雖然英、美仍是中國留學生的優先選擇，但由於英國普遍對移民人士相對友善，還有取得英國碩士學位所花時間較短等，都是吸引中國留學生的主要原因。

此外，在英國就讀的留學生完成碩士或博士學位後，可以在當地工作兩年，也是英國近年來能拉攏更多國際學生的誘因。

專門替中國學生安排留學事宜的機構「金吉列留學」公司指出，許多美國學校因為擔心流失國際學生，甚至放寬入學門檻；該機構一名吳姓工作人員表示：「一些美國的頂尖學校在7月初開放，國際學生不需要GRE的考試成績，也能申請就讀管理碩士的學程。」