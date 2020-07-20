疫情未明、返美困難 留學生憂趕不及秋季入學

疫情持續延燒，許多國際留學生受到旅行限制、極少量的飛行航班以及各地美國領事館關閉的影響，恐怕無法順利在秋季入學。

日前川普政府甚至提出要求，若學生註冊的課程全部為線上授課，則非本國的留學生必須遣返回國，直到上周聯邦移民及海關執法局(ICE)才取消這項規定。

留學生目前最大的問題是領事館尚未開放，使留學生無法參加面試取得簽證，至於領事館何時重新開放也沒有明確的消息。

然而，留學生們即使順利取得簽證，仍要面對旅行限制的問題，近日國務院才剛禁止從中國直飛的留學生入境。

加州克萊蒙特麥肯納學院(Claremont McKenna College)的大一新生杜安迪(Andy Tu，音譯)說：「旅行禁令使我飛往美國的旅程延長至少一個月，我必須先入境日本，然後隔離兩周，再飛到美國，入境之後又要再隔離兩周。」

根據國際教育工作者協會(NAFSA)的經濟分析報告顯示，2018年至2019年間，國際學生在美國大學投入的資本額高達410億元；2019年赴美留學的中國人更是超過35萬人，而且他們的學費大多是全額繳清，對學校來說更是不可或缺的收入。

雖然上周川普政府給予來自歐洲的留學生豁免權，可不受旅行禁令的管制，但對國際學生註冊率的幫助可能有限，因為多半的留學生來自印度和中國，而赴美留學排名前十名的國家中，沒有任何一個是歐洲國家。

最近一項分析研究預估，今年國際學生的註冊率和去年相比恐大幅下滑；而在最糟糕情況下，國際學生註冊率還可能創新低。