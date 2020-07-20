快訊

失聯移工成主廚 被逮後高雄日賣400份蚵仔煎成絕響

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

國際學生新規撤銷 大學仍擔心聯邦玩花樣

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導

川普政府本月初宣布，如果今秋美國大學因為疫情而全面改採網路教學，持F-1或M-1簽證的外國學生將不能留在美國。雖然多所大學緊急提告之後，已經擋下這項手段，但接下來聯邦政府是否會有針對國際學生的更多限制措施，讓不少學府憂心忡忡，害怕長久以來美國在全球學術圈孕育頂尖人才的閃亮招牌，將會蒙塵。

從全美大學主管的角度看來，美國高等教育已受到一點一滴的侵蝕。川普政府一再限縮合法移民的政策，一再對國際學生傳達「美國不歡迎你們」的強烈訊息。

學術界人士指出，川普政府的態度，國際學生冷暖自知，自從川普贏得2016年總統大選之後，每年到美國求學的海外新生人數，在連續幾年一路成長之後，突然爆跌10%。

國際學生對於美國新冠疫情持續延燒已非常擔心，加上簽證核發程序耽擱，成千上萬外國學生恐怕今秋趕不上返美上課。

河濱加大(University of California, Riverside)校長威爾考克斯(Kim Wilcox)分析，川普政府說變就變、想到哪做到哪的行事風格，如今讓國際學生對於未來如何更加感到徬徨。

威爾考克斯說：「在國際社會，美國高等教育還是被視為黃金標準的，然而如今外國學生到美國求學，卻必須面對各式各樣的風險。」

威爾考克斯指出：「現在洋溢著一股越來越濃烈的氣氛，那就是美國並不歡迎外國學生前來。」

川普政府遭到包括哈佛大學(Harvard University)、麻省理工學院(MIT)等200多所大學聯名告上聯邦法院之後，陸續還有其他大學針對川普政府的防疫指南提告。收到法院傳訊之後，聯邦政府官員則宣布取消要求國際學生若採網路上課不得留在美國的規定。

但約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)副教務長魏爾茲(Denis Wirtz)分析，川普政府這次動作雖然嘗到失敗，卻還是貫徹了排斥國際學生的一貫精神，清楚傳達美國大學不歡迎國際學生的立場。他說，加拿大澳洲等現正積極拉攏國際學生的國家，到頭來可能吸引到全球最優秀的人才。

川普 疫情 簽證 哈佛大學 麻省理工學院 移民 澳洲 加拿大 新冠肺炎

延伸閱讀

美大選前最後一波紓困 周一開始喬！

德國4邦邦長促美議員 阻止川普刪減駐德美軍

川普不肯說會接受大選結果：「必須看情況」

川普民調落後 受訪痛批拜登無法勝任總統

相關新聞

Kanye West 競選飆淚：角逐美國總統的「墮胎崩潰自白」

「我差點殺了我女兒！差點就！！！」2020美國總統競選的意外參選人——嘻哈歌手肯爺（Kanye West）——確定以獨立參選人的身分，挑戰這個幾乎是不可能的任務。遲遲沒登記的肯爺，拖到上周才完成參選登記，緊接著第一場造勢晚會於19日在南卡羅萊納州舉行；這場首發秀，肯爺的髮型剃了2020的字樣、身穿防彈背心出場，但現場卻違和地沒有準備麥克風、連音響、主題音樂都沒有的尬聊狀態；而肯爺和支持者的互動顯得有些吃力之外，全場的高潮不是肯爺的政見宣言，而是他自爆曾經想讓妻子墮胎的掙扎，當場痛哭流涕、噴淚失聲。圖為當時肯爺真情流露的瞬間。

疫情變化不定 學校訂靈活重啟計畫

位於密蘇里州聖路易(St. Louis)郊區的派克威學區(Parkway school district)主管，暑假期間忙著研擬校園重啟計畫，選擇方案包括讓學生全面返回教室上課、全面網路教學，或者兩者混合並且。

川普對疫情樂觀 共和黨參議員開始與他不同調

川普總統一再將新冠肺炎疫情飆升推給廣泛檢測，宣揚政府因應得當，且對疫苗研發或病毒消失表示樂觀，但部分共和黨聯邦參議員對國內疫情快速攀升提出警鐘，尤其是家鄉疫情加劇的參議員。

防止中國犯台野心 美議員將提案授權總統動武

長期對台灣友好的美國聯邦眾議員游賀(Ted Yoho)表示，美國對台灣做得不夠多，他會在本周提出「防止台灣遭侵略法案」，以因應中國犯台野心。若中國武力犯台，法案將授權美國總統動用武力。

美國不歡迎！中國海外留學首選變英國

近幾十年來美國大學一直是中國海外留學生的首選，自2009年以來中國留學生也是全美各大院校國際學生的主力，逾100萬的海外留學生中，有三分之一來自中國；然而，受到新冠疫情以及中美關係緊張的影響，中國留學生已對留美產生疑慮，海外留學的首選國家也在今年從美國變成英國。

疫情未明、返美困難 留學生憂趕不及秋季入學

疫情持續延燒，許多國際留學生受到旅行限制、極少量的飛行航班以及各地美國領事館關閉的影響，恐怕無法順利在秋季入學。

國際學生新規撤銷 大學仍擔心聯邦玩花樣

川普政府本月初宣布，如果今秋美國大學因為疫情而全面改採網路教學，持F-1或M-1簽證的外國學生將不能留在美國。雖然多所大學緊急提告之後，已經擋下這項手段，但接下來聯邦政府是否會有針對國際學生的更多限制措施，讓不少學府憂心忡忡，害怕長久以來美國在全球學術圈孕育頂尖人才的閃亮招牌，將會蒙塵。

川普不肯說會接受大選結果：必須看情況

川普民調目前落後白登，被問到如果2020年尋求連任失利，是否願意承認敗選，川普總統接受19日播出的「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時並未鬆口。川普表示，若要斬釘截鐵做出保證，目前言之過早。

白登陣營反擊川普：民調顯示 抹黑催不出選票

民主黨準總統候選人白登競選陣營19日立即回應川普總統上電視攻擊批評白登的舉動，先指責川普談及白登的說法為撒謊，再說民調顯示，川普多次丟泥巴想抹黑白登，沒能吸引到任何選民。

分析：「沉睡白登」對付川普 讓他自找死路

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)過去一周僅舉辦一場現場活動，這充滿白登風格，疫情期間，他很少到德拉瓦州或賓州以外的地方，一周鮮少舉辦超過一至兩場的選舉活動；雖然能見度不如競爭對手川普總統，但白登在關鍵州的民調卻都領先。

鐵粉也難救民調救…川普誠信問題 恐葬送連任路

「華盛頓郵報」報導，川普總統入主白宮前，就有人批評他不誠實，如今他的誠信問題在疫情期間充分顯現，絕大多數美國人不信任他處理疫情的表現，成為他尋求連任的致命傷。

美大選前最後一波紓困 周一開始喬！

美國國會周一（20日）重新開會，磋商今年來第五波、有可能是大選前最後一波的紓困方案。民主與共和兩黨都希望能再通過新一輪方案，但他們各有堅持。

熱門新聞

半導體競爭激烈 日本政府改變策略攜手國外大廠

日本女子靠跑UberEats月賺11萬 辛勤工作逆轉人生

讀賣新聞：日本政府擬邀台積電與日企合作 興建晶片廠

華郵：川普誠信問題恐葬送連任之路 連鐵粉都救不了

因應中國犯台野心 美議員將提法案授權總統動武

英封殺華為改採強硬對中路線 CNN：說的容易做起來難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。