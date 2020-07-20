國際學生新規撤銷 大學仍擔心聯邦玩花樣

川普政府本月初宣布，如果今秋美國大學因為疫情而全面改採網路教學，持F-1或M-1簽證的外國學生將不能留在美國。雖然多所大學緊急提告之後，已經擋下這項手段，但接下來聯邦政府是否會有針對國際學生的更多限制措施，讓不少學府憂心忡忡，害怕長久以來美國在全球學術圈孕育頂尖人才的閃亮招牌，將會蒙塵。

從全美大學主管的角度看來，美國高等教育已受到一點一滴的侵蝕。川普政府一再限縮合法移民的政策，一再對國際學生傳達「美國不歡迎你們」的強烈訊息。

學術界人士指出，川普政府的態度，國際學生冷暖自知，自從川普贏得2016年總統大選之後，每年到美國求學的海外新生人數，在連續幾年一路成長之後，突然爆跌10%。

國際學生對於美國新冠疫情持續延燒已非常擔心，加上簽證核發程序耽擱，成千上萬外國學生恐怕今秋趕不上返美上課。

河濱加大(University of California, Riverside)校長威爾考克斯(Kim Wilcox)分析，川普政府說變就變、想到哪做到哪的行事風格，如今讓國際學生對於未來如何更加感到徬徨。

威爾考克斯說：「在國際社會，美國高等教育還是被視為黃金標準的，然而如今外國學生到美國求學，卻必須面對各式各樣的風險。」

威爾考克斯指出：「現在洋溢著一股越來越濃烈的氣氛，那就是美國並不歡迎外國學生前來。」

川普政府遭到包括哈佛大學(Harvard University)、麻省理工學院(MIT)等200多所大學聯名告上聯邦法院之後，陸續還有其他大學針對川普政府的防疫指南提告。收到法院傳訊之後，聯邦政府官員則宣布取消要求國際學生若採網路上課不得留在美國的規定。

但約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)副教務長魏爾茲(Denis Wirtz)分析，川普政府這次動作雖然嘗到失敗，卻還是貫徹了排斥國際學生的一貫精神，清楚傳達美國大學不歡迎國際學生的立場。他說，加拿大、澳洲等現正積極拉攏國際學生的國家，到頭來可能吸引到全球最優秀的人才。