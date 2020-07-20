川普不肯說會接受大選結果：「必須看情況」

川普民調目前落後白登，被問到如果2020年尋求連任失利，是否願意承認敗選，川普總統接受19日播出的「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)專訪時並未鬆口。川普表示，若要斬釘截鐵做出保證，目前言之過早。

倘若開票顯示選輸，會不會接受敗選結果，川普接受資深主播華勒斯(Chris Wallace)訪問時說：「我必須看情形。」2016年大選的選前倒數時刻，當時身為共和黨候選人的川普，被問到如果敗選是否接受結果，並未正面答覆。

連續多項民調顯示，川普支持度落後於民主黨對手白登(Joe Biden)之後。最新公布的福斯新聞網民調也顯示，白登目前支持度遙遙領先川普8%。不過，川普受訪時說，福斯這份民調「作假」。

川普說，自己的支持度「絕對沒有落後」，「因為這些都是假民調。」他表示：「民調在2016年就是假的，現在假得更嚴重。」

他指出，競選團隊的內部民調，始終顯示他保持領先。他說：「我有一份民調顯示，我們在每一個搖擺州都領先。」

距離投票日只剩不到四個月，川普陣營最新一波電視廣告裡對白登展開攻擊，指稱77歲的身心狀況都走下坡，不足以領導國家。

74歲的川普接受華勒斯專訪時則說，並不覺得白登「老態龍鍾」，「但是他沒有當總統的能力。」

今日美國報(USA Today)報導，政治分析家指出，川普陣營鎖定白登「歲數」大作文章的策略恐將產生反效果，尤其可能觸怒銀髮族選民，而且川普接下來的電視辯論會中的一舉一動，更將被外界以放大鏡檢視，討論川普自己的身心健康與精神狀況。

談到白宮抗疫小組成員、國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)，川普則說，佛奇「有點危言聳聽」，但強調白宮並沒有刻意與佛奇作對。

對於有政治漫畫將佛奇描繪為「洩密者」及「大驚小怪」，川普則說，不確定佛奇是不是洩密者，「但他確實有點大驚小怪。不過這也沒關係。就是有點危言聳聽。」