白登陣營反擊川普：民調顯示 抹黑催不出選票

民主黨準總統候選人白登競選陣營19日立即回應川普總統上電視攻擊批評白登的舉動，先指責川普談及白登的說法為撒謊，再說民調顯示，川普多次丟泥巴想抹黑白登，沒能吸引到任何選民。

「福斯新聞網」(Fox News)報導，川普在「福斯周日新聞」受訪時對白登頻頻出招，譏諷白登心智不足以擔當總統，而且採納極左派的立場，想要砍掉警察局的預算等等。

白登競選副總幹事凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)當天就發布聲明表示，這一年來，川普跟他的競選陣營一再回收使用只會擊潰自己的東西，來攻詰白登，結果沒能吸引到任何選民。

貝丁菲爾德說：「川普又上『福斯周日新聞』耍這招，他東倒西歪，一再抹黑，只是大多數說詞被強力糾正，包括他謊，指白登無法維持國人安全，還支持砍掉警方預算；那種事經過去一個月的事實檢驗，早已沒人再提了。」

的確，福斯節目主持人華勒斯(Chris Wallace)在川普談到白登想砍警方預算時插嘴說，「他（指白登）並沒有。」川普指的是白登及佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)支持者組成的「白登團結特遣隊」(Biden`s Unity Task Force)所提建議。

華勒斯指出，建議裡並沒提到要刪警方預算。但川普堅稱，白登有這個打算。

貝丁菲爾德接著指出，在「華盛頓郵報」及美國廣播公司的最新聯合民調中，有關對付犯罪維護人民安全方面，白登領先川普達9個百分點；「川普的抹黑並不管用。」

貝丁菲爾德再指出，川普管理新冠肺炎疫情及接下來的經濟危機，「簡直是災難」；「美國人民都曉得，事態沒必要變得這麼糟，所以11月他們準備選出一個總統入主白宮，能挑起責任，帶領國人團結，走出當前危機。」