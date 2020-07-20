分析：「沉睡白登」對付川普 讓他自找死路

民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)過去一周僅舉辦一場現場活動，這充滿白登風格，疫情期間，他很少到德拉瓦州或賓州以外的地方，一周鮮少舉辦超過一至兩場的選舉活動；雖然能見度不如競爭對手川普總統，但白登在關鍵州的民調卻都領先。

根據民調機構RealClearPolitics平均民調，白登在每一個關鍵州的民調都領先，包括密西根州、賓州、威斯康辛州、亞利桑納州、北卡羅來納州和佛州。

共和黨民調專家博爾格(Glen Bolger)表示：「白登競選團隊想盡可能打安全牌，白登團隊想要大幅領先，他們不想犯任何錯誤。」他說白登保持低調，並確保這次選舉是川普的公投。

白登資深顧問雅妮塔．鄧恩(Anita Dunn)澄清：「白登的行動無關什麼安全牌，他向民眾展現的是他將來會成為怎樣的總統。」

白登競選團隊坦言，對付川普最有效的利器就是川普自己、他的發言與行動；不過鄧恩試圖解釋川普與白登的差別，「我們對付川普最棒的反計之策，就是比較他與白登的領導，拿白登的未來展望、穩定度與他處理危機的經驗，與民眾對現任總統的觀感相比。」

民主黨策士貝加拉(Paul Begala)認為，傳統占據新聞的作法很重要，但川普的問題是他靠他的「無能」占據媒體。

貝加拉說，川普的超能力是轉移焦點，但這對新冠疫情並不管用；他分析過去選民僅開除過三位美國總統，原因是民眾不再聽總統說話或放棄總統。

前總統小布希的白宮發言人傅雷雪(Ari Fleischer)表示，要讓白登越低調越好，他承認川普現在選情充滿挑戰，原因在於川普「遮住」了白登，川普不知道怎麼對付低調的白登。

川普起先稱白登為「沉睡老喬」，傅雷雪本認為與事實不符；但隨著川普這三年半變得嗆辣，加上疫情當前，「沉睡」一詞暗示冷靜，這可能是許多選民盼求之事。

目前總統候選人可能該採取「少即是多」的策略，白登團隊無人在疫情期間挨家挨戶拉票，而川普競選團隊志工則上門拜票；對此貝加拉表示：「當你的對手自找死路，別插手。」