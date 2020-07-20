加州奧克蘭倉庫疑遭搶 1台籍女子中槍亡 1男受傷

奧克蘭(屋崙)警方表示，17日（上周五）晚上10時許，在屋崙體育場（Oakland Coliseum）附近的工業樓內發生一起槍擊事件，33歲女子被打死，51歲男子受傷。死傷人士的匿名朋友19日對本報表示，中槍身亡的女子為台灣籍，男子也是華人，事發地點為一間倉庫，推測是搶劫中開槍導致悲劇發生。

事發地點在屋崙體育場附近、朱莉安路（Julie Ann Way）500號街區的一棟工業樓內。街道與Coliseum Way毗鄰。警方消息說，兩名受害者都被送往醫院，其中女子宣布死亡，男子情況不詳，警方尚未公開兩人關係，也沒說明槍擊案的動機，目前還沒有人被捕。

匿名人士向本報提供了一段時長為1分52秒的監控錄像。錄像為事發倉庫門口的情況。17日晚上10時06分，一位深色衣服、戴眼鏡的男子，先對著窗外查看，再走進去。隨後，包括深色衣服男子在內，有三名男子、一名白衣女子和一名藍衣女子魚貫而出，當先一人為白衣男子，走出門外後，男子先是四處查看門外情形，同時將右手放在腰後。

突然，在外的五人全部快速退到屋內，白衣女子躲到門角落。同時，白衣男子拔出手槍後退，一戴口罩男子持槍跑進來，雙方交火，連續開了數槍後，口罩男逃跑。在角落的白衣女子左腰貌似中槍，頭部靠在牆上，踡縮在地，隨後摔倒。

匿名人士表示，事發地為華人擁有的倉庫，華人外出也頗為警惕，四處查看，擔心有危險發生，並將手放在後面，準備隨時拔槍的樣子。口罩男可能試圖搶劫，但遭遇華人還擊，所以逃跑。

匿名人士透露，中槍身亡的女子為台灣人，男子只是腳背中槍，料無大礙。兩人為朋友關係。希望警方能將兇手繩之以法。

此命案是屋崙警方今年調查的第43起凶殺案。去年7月份，警方調查了44起兇殺案。屋崙警方和非營利組織Crime Stoppers提供1萬5000元的懸賞金，徵集可讓槍手被捕的訊息。