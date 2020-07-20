有那麼像？美2參議員貼他的照片悼念非裔眾議員路易斯

美國非裔國會眾議員、民權鬥士路易斯（John Lewis）17日辭世，享壽80歲。許多人於社群媒體上悼念他，包括美國共和黨籍國會參議員魯比歐（Marco Rubio）和蘇利文（Dan Sullivan），只是，他們貼的照片不是路易斯，而是另一位非裔眾議員康明斯（Elijah E. Cummings）。

紐約時報報導，魯比歐18日推文表示，「很榮幸認識路易斯，也很幸運能與這位真正、歷史性的美國英雄在國會服務。願主賜他永遠安息」。

然而，魯比歐貼的照片並不是路易斯，而是另一位非裔眾議員康明斯，魯比歐甚至短暫將推特頭圖換成兩人合照。康明斯於去年10月過世。

共和黨籍參議員蘇利文18日也誤用康明斯的照片悼念路易斯，他在臉書張貼自己與康明斯站在非裔美國人歷史文化博物館前（National Museum of African American History and Culture）的合照表示，「眾議員路易斯的勇氣和領導力協助引導美國度過美國史上最有挑戰性的時期，他呼籲美國實現理想，不論膚色或信念，努力達到人人公平和正義」。

盧比歐意識貼錯照片後發文表示，「今天稍早，我推了一張不正確的照片」，並補上一張與路易斯的合照。根據盧比歐的發言人亞科韋拉（Nick Iacovella），魯比歐搞錯照片是因為照片標籤有誤。

蘇利文隨後也將康明思的照片從臉書貼文中移除。

推特連結：

Earlier today I tweeted an incorrect photo



John Lewis was a genuine American hero



I was honored to appear together in Miami 3 years ago at an event captured in video below



My God grant him eternal resthttps://t.co/aEm4MxKxBP pic.twitter.com/0UpWSG3vNQ — Marco Rubio (@marcorubio) July 18, 2020

Sen. Dan Sullivan joins Sen. Marco Rubio in posting a picture of the late Elijah Cummings in their tribute to civil rights icon John Lewis. pic.twitter.com/EdrUWmKIw7 — Travis Akers (@travisakers) July 18, 2020