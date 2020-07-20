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川普不肯說會接受大選結果：「必須看情況」

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
美國總統川普周日（19日）不肯說他會接受2020年選舉結果，他補充會「看情況」。他未舉出任何證據但宣稱郵寄投票將「操縱選舉」。路透
美國總統川普周日（19日）不肯說他會接受2020年選舉結果，他補充會「看情況」。他未舉出任何證據但宣稱郵寄投票將「操縱選舉」。路透

美國總統川普周日（19日）不肯說他會接受2020年選舉結果，他補充表示會「看情況」，他未舉出任何證據就宣稱郵寄投票將「操縱選舉」。

川普是在接受《福斯周日新聞》（Fox News Sunday）節目的訪問時作上述表示。他同時再三淡化疫情嚴重程度，儘管根據約翰霍普金斯大學數據，新冠病毒已在美國感染超過370萬人，造成至少14萬人病亡。

訪問時，主持人主持人華勒斯（Chris Wallace）揭曉福斯新聞的最新全國民調：民主黨候選人拜登領先川普8個百分點。該民調顯示，拜登在特定議題上也保持領先，包括在經濟方面領先1個百分點。但川普說這是「假民調」。

他說：「首先，我並未落後，因為那些是假民調。他們在2016年就是假的，現在更假。」

稍後，華勒斯問川普是不是一位「有風度的」輸家，川普回覆「視情況而定」，並再三宣稱，他以前就講過，郵寄投票可能導致大規模作票。

美國疫情嚴重，部分的州希望11月可以接受更多郵寄投票，取代有傳播病毒風險的親自到場投票。川普先前抨擊過密西根和內華達州官員擴大接受郵寄投票，一再聲稱這會導致「選民詐欺」，雖然他提不出支持自己講法的證據。

他周日受訪時表示：「我認為郵寄投票會操縱選舉，我真的這樣認為。」

華勒斯施壓提問，川普是否會接受2020年選舉結果，但川普拒絕直接回答問題。他說：「我必須看情況。不，我不要說會。我不說不會。」

對於疫情，川普堅稱：「沒有國家的檢測做到我們這樣。我們為全球所豔羨。你看看其他國家，他們甚至不檢測。他們等到有人走進醫院時才檢測。」

被問到和美國公衛專家佛奇的關係時，川普說，他們倆周六才剛講過話，但佛奇有點「危言聳聽」。他也說與美國疾病管制與預防中心主任芮斐德（Robert Redfield）的意見不同，芮斐德日前表示，如果每個人都戴口罩，美國的疫情可以在一、兩個月內獲得控制。

川普持續吹捧美國在疫情來臨之前的經濟表現，他說民主黨官員「有目的」關閉經濟以破壞他競選連任的努力。目前有許多州為了控制疫情擴散，實施代價高昂的公衛措施，例如關掉酒吧和其他商業活動，關閉學校並禁止大型聚會。川普尤其怨懟無法在密西根、明尼蘇達和內華達辦造勢活動。

他說：「民主黨人故意讓學校關門，把他們的州關掉。我們不被允許在這些民主黨執政的州造勢。」

川普 疫情

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