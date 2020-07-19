華郵：川普誠信問題恐葬送連任之路 連鐵粉都救不了

華盛頓郵報報導，美國總統川普入主白宮前，就有人批評他不誠實，如今他的誠信問題在疫情期間充分顯現，絕大多數美國人不信任他處理疫情的表現，成為他尋求連任的致命傷。

華郵的事實查核小組統計，川普上任以來，已發表超過2萬次不實或誤導性言論。美國新冠病毒疫情爆發不過幾個月，川普發表關於疫情的不實言論就接近1000次，直追他關於彈劾調查的1200次不實言論。

華郵和美國廣播公司（ABC）最新調查顯示，超過60%的美國人不信任川普處理新冠肺炎疫情的方式。

過去川普的誠信問題帶來的影響似乎不大，因為他有群死忠支持者，讓他的支持率很少低於40%。但隨著愈來愈多美國人擔心疫情對國家的衝擊，選民對川普失去信心，似乎會影響11月的大選。

華郵民調顯示，即使是最支持川普的共和黨人，也有將近30%表示他們不相信川普對疫情的說法，在疫情問題上不信任川普的獨立人士更高達三分之二。

川普近期在佛州、北卡州等11個關鍵州及一些共和黨過往表現亮眼的州，支持率都不如民主黨對手拜登，在2016年大選幫助川普勝選的密西根州、賓州和威斯康辛州，川普也落後。

連忠實選民和讓他2016年勝選的無黨籍人士支持度也在流失。共和黨人和川普盟友說，即使撤換競選經理也無法解決川普長期自毀形象的問題。

川普競選團隊現在的策略似乎是鞏固並催出基本盤，這對競選連任的總統而言堪稱特例。傳統上，現任總統競選連任時，都會試圖訴求上次選舉中不支持他的選民。但川普陣營幕僚說，他們認為只要動員傳統支持者就能讓川普勝選。

除非川普所說的新冠病毒會自動消失真的發生，否則川普的信任度難以改善，目前對川普不利趨勢將持續。華郵說，川普為勝選說出的不實主張，反而會讓他輸掉大選。