經歷「血腥星期日」…路易斯更加體認爭取平權的必要

在非裔佛洛伊德死亡事件觸發的全國要求種族正義浪潮持續下，這位經歷過主張非暴力抗爭的民權巨人路易斯病逝，更看出他為爭取種族平等留下的傳承，但也凸顯道路仍然很漫長。

路易斯經歷過美國族裔平權運動史上著名的「血腥星期日」事件，也因此讓他進一步體認到爭取平權的必要性。

1965年3月7日，他帶領大約600名塞爾瑪鎮(Selma)民眾，準備遊行到阿拉巴馬州首府蒙哥馬利(Montgomery），爭取非裔投票權，向當時的種族隔離主義者州長華萊士(George C. Wallace)傳達自由的信息。

但遊行隊伍到了柏圖斯大橋時，遭到州警揮動警棍、發射催淚彈鎮壓攔截，數十人受傷，路易斯亦遭士兵毆打受傷住院兩天，事件被稱為「血腥星期日」(Bloody Sunday) 。

事件將民權推向全球舞台

這個當時屬於開創性的爭取平權行動，使路易斯成為美國民權運動的英雄，推向了全球舞台。隨後持續的抗爭，也促使了國會其後通過法例，禁止限制非裔的投票權。

根據現存的檔案影片及照片顯示，在當天遊行期間，大約有20多名士兵戴著防毒面具，走向路易斯率領導的和平遊行隊伍。突然士兵揮舞警棍擊向路易斯，軍警隨即衝向遊行隊伍毆打，將人群撞到在地上，場面血腥慘烈。

路易斯五天後在法庭向美國地方法院法官江森(Frank M. Johnson Jr.)作證時表示，他給警棍擊中頭部，當試圖爬起時再遭擊中身體，但他不知施襲者身分，因為對方戴了防毒面具。他作證時表示沒有因遭毆打失去知覺，聽到附近大批白人歡呼。

法官其後推翻華萊士的決定，裁定路易斯有權遊行到蒙哥馬利。

1965年3月21日，路易斯帶領3000多人，離開塞爾瑪，史詩式的踏上52哩路程，步向蒙哥馬利，同行的還有馬丁路德金恩。至於在1963年州長就任典禮上聲言「種族隔離永遠存在」的華萊士，拒絕與他們見面，而他也連續擔任四屆州長。

隨著金恩1968年遇刺死亡，華萊士1998年去世、法官江森1999年病逝後，路易斯也終於離世，然而爭取種族平權仍然在繼續。