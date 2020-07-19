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爭取非裔平權 民權領袖路易斯奮鬥一生

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
非裔喬治亞州國會眾議員、民權鬥士路易斯(John Lewis)17日晚與世長辭，享壽80歲。 美聯社
非裔喬治亞州國會眾議員、民權鬥士路易斯(John Lewis)17日晚與世長辭，享壽80歲。 美聯社

非裔喬治亞州國會眾議員、民權鬥士路易斯(John Lewis)17日晚與世長辭，享壽80歲。他畢生爭取民權，時刻備受關注，但這位阿拉巴馬州佃農之子，最早是向農場裡的雞群發表自己的正義之聲，讓他在1960年代成為爭取黑人平權的急先鋒。

1963年，非裔民權領袖金恩(Martin Luther King Jr.)在華府林肯紀念堂前向25萬名群眾發表的那場「我有一個夢」(I Have a Dream)的著名演講之前，就是路易斯在台上暖場。

跨越柏圖斯大橋 紀念當年遊行

而在那場標誌民權時代轉捩點的演說之後，美國的民權之路又再經過了兩年奮戰：路易斯1965年率領600名抗議者跨越阿拉巴馬州塞爾瑪鎮(Selma)柏圖斯大橋( Edmund Pettus Bridge)準備前往蒙哥馬利市時，遭揮舞警棍的州警驅散，路易斯被打破頭骨，舉世譁然。世人把那一天稱為「血腥星期天」(Bloody Sunday)。

五個月後，華府國會領袖通過了具里程碑意義的「民權法案」。50年後，路易斯與美國首位黑人總統歐巴馬手牽手跨越柏圖斯大橋，紀念當年的遊行。

路易斯1940年2月21日出生在阿拉巴馬州派克郡(Pike County)特洛伊(Troy)市郊。他上的是種族隔離的公立學校，因自身種族而被剝奪擁有借書證的資格，但他仍熱中讀書和閱報，並對後來得知的諸多晦暗史實惱火不已。

當路易斯第一次透過廣播聽到金恩時，只是個少年，後來他寫信給金恩要求見面，希望金恩支持他成為當地大學第一位黑人學生。路易斯最終進入田納西州納什維爾的美國浸信會神學院(American Baptist Theological Seminary)和菲斯克大學(Fisk University)。

謙遜言行舉止 被讚「國會良心」

路易斯於1986年首次當選聯邦眾議員，迅速成為德高望重的政治人物，在華府贏得兩黨敬重，有人稱他為「國會良心」；他謙遜的言行舉止，與國會許多如「鬥雞」般的議員，形成鮮明對比。

路易斯身為自由主義者，在國會中堅定為窮人和被剝奪權利者發聲，但他後來在國會及在民主黨內，並未能發揮他在青年時期具有的影響力。

不過，對當年的伊利諾伊州參議員、後來美國第一位黑人總統歐巴馬來說，路易斯扮演了心靈導師般的角色。

卡特總統(Jimmy Carter)於1977年任命路易斯領導聯邦志願機構ACTION。1981年，路易斯當選亞特蘭大市議員，五年後當選國會議員。

路易斯2019年12月下旬宣布確診末期胰腺癌，當時他說：「我從來不曾面對像這樣的戰鬥。」路易斯結襟40年的妻子莉莉安·邁爾斯(Lillian Miles)已於2012年去世。兩人育有一子。

金恩 華府

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