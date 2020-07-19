路易斯「寫給自己的便箋：你被捕45次 瞧過死神的臉」

剛故世的民權領袖、聯邦眾議員路易斯16歲時與兄弟姐妹去圖書館辦借書證，因為膚色遭拒，但他更激勵自己「終有一天你可進國會」，後一生致力民權運動，後來寫出「伴風而行」(Walking With the Wind，暫譯)一書，獲當年拒絕發證的圖書館邀請辦理簽書會，會後取得借書證。

「今日美國報」18日報導，路易斯從不怯於講出心聲，一生留下許多名言。比如2017年7月，他上哥倫比亞廣播公司「寫給自己的便箋」(Note to Self)節目，表示生平宛如一道訊息，致應自己的青春。

那六分鐘節目的焦點，在路易斯朗誦的便箋：「年輕時，你充滿熱情。一生中為履行救贖美國靈魂的任務，你被捕45次。

你受到馬丁路德金恩博士、羅莎‧帕克斯等人感召，投身民權運動。你有感而發，寫信給金恩博士，但沒跟爸媽及老師講。金恩回信給你，邀請你去蒙哥馬利。

同一時間，你到田納西州那什維市讀書，在當地參與靜坐活動，採有組織、和平、非暴力形式，而有人過來朝你吐口水。還有人用點著的香菸頭燒你的背、倒熱水、熱咖啡、熱巧克力倒你身上。你首度被捕，卻覺得無比自由、解放，開始有所改變。

你可能不會相信，金恩博士口中所稱『來自特洛伊男孩』的你，後來變成美國非暴力運動的象徵。

兩年後，你在華盛頓遊行上演講，瞧過死神的臉。帶領爭取投票遊行群眾走過賽爾馬市的愛德蒙佩特司橋(Edmund Pettus Bridge) ，你在橋上挨打浴血，被拋下不管，本以為要死了，但撐了過來。你居然活到瞧見父母有生以來第一次投票。

你還活著瞧見，自己生活的種族隔離國家選出一位非裔總統（指歐巴馬），一家人住進白宮。

我們的祖先或許搭乘不同船隻來美，但今日我們同舟共濟。你說，我們必須學會以兄弟姐妹來共同生活，當時你徹悟金恩博士的話了。我們若不那樣，將愚騃而終。」