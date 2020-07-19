1日痛失2民權鬥士 95歲金恩副手也辭世

美國同一天向兩位民權鬥士告別；金恩博士(Martin Luther King Jr.)的重要顧問，多次策畫民權運動的衛維安牧師(C.T. Vivian)，在17日離世，享年95歲。

衛維安數十年來為正義與平等發聲，在大學生發起「午餐櫃台」(lunch-counter)抗議前，他在1940年代於伊利諾州皮歐利亞市(Peoria)就曾發起靜坐，抗議種族隔離制度。

他在1955年聯合抵制蒙哥馬利巴士運動(Montgomery Bus Boycott)後與金恩相識，協助將其理念化為行動，組織「自由乘車者運動」(Freedom Riders)，迫使聯邦政府出面處理。

衛維安作風大膽，甚至在阿拉巴馬州塞爾瑪鎮(Selma)試圖註冊非裔選民，公然與當地支持種族隔離的警長槓上；隨後更數千民眾走上著名的柏圖斯大橋( Edmund Pettus Bridge)。

他一度在克拉克(Jim Clark)警長面前豎起中指，「你可以轉過身去，把警棍收起，你不能打擊正義；我們將註冊投票，身為美國國民，這是國家賦予的權利。」結果衛維安挨了警長一拳，這一則地方報導，隨後也受到全國矚目。

金恩助手、前聯合國代表楊恩(Andrew Young)也說：「衛維安是最有洞察力和智慧；最具正義感和投入的人之一。」

2013年他更從前總統歐巴馬手上，接下象徵平民最高榮譽的「總統自由獎章」。歐巴馬也在推特上稱讚他：「在自由乘車者運動和塞爾瑪鎮的遊行，他總是衝在最前面遭受毆打，被關進監牢，幾乎丟掉性命，為多數人承擔痛苦。」

「他在南方組織非暴力抗爭，追求經濟正義，促使通過投票權法案(Voting Rights Act)，和民權法案(Civil Rights Act)，儘管平等的這條路還未到終點。」歐巴馬寫道。

在遭到誣陷入獄以前，衛維安不斷為正義和平等發聲；而他遭受的不公對待，促使成千上萬民眾自塞爾瑪遊行至蒙哥馬利，向國會施壓通過投票權法案。

衛維安曾說：「非暴力卻又直接的行動是成功的關鍵。我們學習如何不用暴力，解決社會問題；我們不能讓世界和美國遺憾這段歷史。」

衛維安17日早晨在亞特蘭大的家中離世。