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兩黨領袖政要紛悼路易斯 歐巴馬：他是我的英雄

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合18日電
非裔國會議員和民權鬥士路易斯17日離世後，前總統歐巴馬18日指出，路易斯對美國史有莫大貢獻，並將得以成為首任非裔美國總統歸功於他；另外前總統柯林頓及兩黨國會參眾兩院領袖政要表達悼念。 美聯社
非裔國會議員和民權鬥士路易斯17日離世後，前總統歐巴馬18日指出，路易斯對美國史有莫大貢獻，並將得以成為首任非裔美國總統歸功於他；另外前總統柯林頓及兩黨國會參眾兩院領袖政要表達悼念。 美聯社

非裔國會議員和民權鬥士路易斯17日離世後，前總統歐巴馬18日指出，路易斯對美國史有莫大貢獻，並將得以成為首任非裔美國總統歸功於他；另外前總統柯林頓及兩黨國會參眾兩院領袖政要表達悼念。

歐巴馬在悼念聲明指出：「我讀法學院時首次見到路易斯，當時我告訴他，他是我的英雄；數年後我獲選為聯邦參議員，我跟他說我站在他的肩膀上。我當選為美國總統時，我在就職典禮宣誓就職時擁抱他，並告訴他，我之所以在此全因為他過去做出的犧牲。」

歐巴馬說：「他深愛他的國家，他拿自己的生命與鮮血冒險以實現諾言；數十年來，他不僅全力獻身於自由與正義，更激勵往後數代，將他視為典範。」

柯林頓：美國痛失一位巨人

前總統柯林頓與前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)發出聯合聲明，他們表示美國「痛失一位巨人」；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示整個國會悼念路易斯，「我們所有人愧稱路易斯議員為同事，眾人為他的離世感到心碎。」

除了民主黨人，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)也回憶在2008年民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr)紀念會上，他與路易斯議員攜手合唱；他說：「我們偉大國家的歷史向正義屈膝，是因為有像路易斯這樣的偉人出面承擔與推動。」

民主黨2020年總統參選人也紛表悼念；聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris，加州)和華倫(Elizabeth Warren，麻州)皆讚譽路易斯是美國英雄。

金恩女兒：你打了漂亮的仗

金恩博士的女兒博妮絲．金恩(Bernice King)也在推特上發表悼文：「你(路易斯)真的打了一場漂亮的仗，還惹上許多大麻煩，你同時服事上帝與人性。」

非裔國會眾議員傑佛瑞(Hakeem Jeffries，紐約州)哀悼路易斯：「我們痛失一位傳奇領袖、民權鬥士和非凡的促變者。」

傑佛瑞的發言人哈德威(Michael Hardaway)18日上午受訪時表示，他去年拜訪路易斯時，兩人談到川普政府下的社會正義；哈德威說路易斯當時很憂心，「他告訴我，我們終將獲勝，年輕人將領導方向，最重要的是他說『保持希望、樂觀與勇氣。』」

非裔國會議員和民權鬥士路易斯17日離世後，前總統歐巴馬18日指出，路易斯對美國史有莫大貢獻，並將得以成為首任非裔美國總統歸功於他；另外前總統柯林頓及兩黨國會參眾兩院領袖政要表達悼念。 路透社
非裔國會議員和民權鬥士路易斯17日離世後，前總統歐巴馬18日指出，路易斯對美國史有莫大貢獻，並將得以成為首任非裔美國總統歸功於他；另外前總統柯林頓及兩黨國會參眾兩院領袖政要表達悼念。 路透社

柯林頓 金恩

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