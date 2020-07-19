被譽「國會良心」！非裔民權領袖路易斯癌逝 全美降半旗致哀

民權鬥士、喬治亞州資深國會眾議員路易斯(John Lewis)罹患末期胰臟癌多月後，17日晚間與世長辭，享壽80歲；他是美國六大民權領袖的最後一人，獲譽為「國會良心」，他辭世後白宮和國會18日上午都降半旗，川普總統也下令全國降半旗悼念。 美聯社 民權鬥士、喬治亞州資深國會眾議員路易斯(John Lewis)罹患末期胰臟癌多月後，17日晚間與世長辭，享壽80歲；他是美國六大民權領袖的最後一人，獲譽為「國會良心」，他辭世後白宮和國會18日上午都降半旗，川普總統也下令全國降半旗悼念。

美國第一位黑人總統歐巴馬在悼念路易斯的聲明中寫道：「我曾告訴他，我是站在他的肩膀上。我當選美國總統時，我在宣誓就職台上擁抱他，並告訴他我是因為他的犧牲才能站在那裡。」

路易斯拒絕參加川普總統的就職典禮，他說他不認為川普是「合法總統」，是俄羅斯人共謀讓川普當選；但川普18日仍在推特發文，表示「很難過得知民權英雄路易斯去世的消息。梅蘭妮亞和我為他和他的家人祈禱。」

路易斯去年12月宣布罹癌，他在喬治亞州國會第五選區擔任眾議員逾30年，期盼為國家政治注入更多道德感；他在2017年1月紀念民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)的演講中指出：「你見到不公不義不對之事，你有道德義務採取行動並發聲，而非保持沉默。」

他在1940年出生於南方的阿拉巴馬州特洛伊鎮(Troy)，青少年時初見金恩博士，並協助他籌畫1963年「朝華府進軍」(March on Washington)的民權大遊行；金恩在這場活動中發表著名的「我有一個夢」演講。

路易斯在1965年以年輕民權領袖之姿，領導約600名示威者爭取非裔平等投票權，在這場淪為「血腥星期天」(Bloody Sunday)的關鍵遊行中，他在阿州柏圖斯大橋(Edmund Pettus Bridge)遭警察暴力攻擊。

他在2017年演說中回憶道：「警察朝我們走過來，用鞭子和警棍暴打我們，我第一個被打，然後被擊倒……我以為我會死在那座橋上。」

以金恩為首的六大民權領袖(Big Six)中，路易斯最為年輕，也是「血腥星期天」遊行最後倖存的領袖，六大領袖對後世影響深遠。不論是共和黨還是民主黨，許多人士皆視路易斯為自己的英雄，他格外受到非裔推崇，並被視為是與金恩博士與其後裔的連結。

路易斯為平等權做出種種貢獻，助他跨足政壇，他將後半生貢獻於政治；他被譽為「國會良心」，受到兩黨人士尊敬，這在當前分裂的氛圍中實屬難得。

白宮和國會18日上午皆降半旗悼念路易斯逝世，川普上午先宣布白宮降半旗，隨後發布總統文告，下令舉國國旗18日全天降半旗以表悼念。川普打完高爾夫球後，在推特悼念經常痛批他的路易斯：「很難過聽到民權英雄路易斯離世的消息，梅蘭妮亞和我向他與他的家人致哀。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)發言人18日也下令國會外降半旗，波洛西盛讚路易斯是「國會良心」與「美國史上最偉大的英雄之一」。