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不被允許開門 美影院告州政府侵害言論

台灣醒報 / 台北報導
因為無法獲准營業，美國電影院以侵害言論自由狀告州政府。圖為控告密西根州政府的電影院。（Photo from網路截圖）
因為無法獲准營業，美國電影院以侵害言論自由狀告州政府。圖為控告密西根州政府的電影院。（Photo from網路截圖）

電影院槓上州政府！一家位於美國密西根州的電影院以侵害言論自由，控告州長格雷琴•惠特默，認為電影院是因計畫播放一系列黑人民權電影，才不被准許開門；另外，美國電影院經營者協會與AMC、Regal等連鎖影院也聯合狀告紐澤西州政府，認為政府准許教會和圖書館開門，卻不讓電影院營業，是侵害言論自由。

《綜藝》報導，一家位於底特律（密西根州）郊區的電影院，控告密西根州長不准電影院營業是侵害言論自由。影院主張，本來要播放一系列經典黑人民權電影，包含《誰來晚餐》、《為所應為》、《我不是你的黑鬼》等，卻無法營業，明顯侵害人民的自由發表自由。

然而法院認為，州政府的禁令是針對所有電影，並無針對黑人民權電影，因此不牽涉侵害言論自由，駁回了告訴。

此外，電影院業者紛紛認為密西根州政府標準不一，明明餐廳、游泳池和理髮店都可以營業，為何電影院努力防疫還是無法獲准營業，一狀告到法院。不過法院認為，電影院是大眾會長時間群聚的地方，因此尚未准許營業符合CDC的標準。

NPR則報導，美國電影院經營者協會NATO控告紐澤西州政府，認為州政府雙重標準、侵害人民言論自由，隨後AMC、Regal和Cinemark等連鎖影院也加入訴訟。控方主張，教堂、餐廳和圖書館都可以營業，為何電影院遲遲無法獲准重開？法院目前還未作出最終裁決。

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