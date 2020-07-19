川普放任自理疫情 地方政府：抗疫別指望聯邦

新冠肺炎疫情持續惡化，然而總統川普對疫情愈來愈採取放任自理的做法，只讓各州自行應對，許多州的州長和大城市的市長正在向選民們傳達一個毫不掩飾的信息：不要指望聯邦打救，只能自求多福。

在疫情大流行期間，川普多次發出指令，對不聽從其命令的州份及地方官員作出警告，然而其指令主要是限制對新冠病毒的評論，要求將注意力轉移到振興經濟、復業、復課及攻擊民主黨篤定的總候選人白登。

然而隨著新冠感染個案及死亡人數激增，甚至全力支持川普的州份及地區也不例外。州長及市長基本上已停止了向聯邦政府爭取幫助的呼籲。相反，他們明確表示，阻止病毒的加速傳播，只能由社區來承擔。

洛杉磯，休斯頓和華盛頓等大片地區，都不理會川普有關學校在今秋全面復課的要求。其他地區，包括紐約市和芝加哥，已制定了在課堂及網上學習相結合的初步計畫。

俄州共和黨籍州長德威恩(Mike DeWine)上周向州民明確表示，「我們的未來只能真正掌握在我們自己手中。」

川普對新冠疫情採取放任及樂觀的態度，只追求經濟復甦的做法，與各州、各市的謹慎態度形成鮮明對比。然而在距離大選投票還只有四個月，川普應對疫情無方，使他的支持度不斷下跌，政府官員承認，川普必須採取更進取的態度。

白宮顧問康威(Kellyanne Conway)指出，疫情初期的民意測驗表明，大多數美國人都認同他對疫情的處理。當時川普幾乎每天都舉行簡報會。

康威指出，民眾都是希望聽到總統的信息，儘管不必要每天都這樣做，也不必要每兩個小時出來簡報，但起碼要這樣做。

儘管川普對新冠疫情抱愛理不理，但白宮的新冠病毒工作組的高級衛生專家，可不是這種想法，尤其是國家過敏和傳染病研究院院長佛奇(Anthony Fauci)，仍在不斷發出危險信號。

前食品和藥物管理局委員戈特利布(Scott Gottlieb)說，總統這種態度，只能讓各州自行採取了一系列策略來對抗新冠病毒。