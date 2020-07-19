美國每周600元補助下周停發 失業者壓力增

國會3月批准每周600元額外失業救助金，是2兆元紓困計畫一部分，已成為約3000萬失業者在新冠疫情期間的主要收入來源。但這筆款項將於下周到期，許多仰賴這筆收入度過疫情難關的人擔心，若計畫未獲展延，將立即威脅他們支付房租和帳單的能力，脆弱的經濟復甦前景也可能更加黯淡。

亨利·蒙塔爾沃(Henry Montalvo)原本在鳳凰城擔任宴會服務員和調酒師，他3月中旬起暫被解雇，如果領不到這額外的600元，就表示他的失業救濟金將頓時減少三分之二。這筆錢被他拿來撫養三個孩子和待產的女友。蒙塔爾沃說：「眼看它要結束了，那嚴酷不安的感覺很快襲來。」

失業救濟金已成為失業者生活的重要支柱。5月份，失業救濟占全國收入6%，甚至超過了社安金，比例更自2月起大幅上升。2月份，失業救濟金只僅占全國收入的0.1%。

喬治城貧困與不平等中心(Georgetown Center on Poverty & Inequality)執行主任杜塔古普它(Indivar Dutta-Gupta)表示：「失業救濟金增加，讓困難局勢包括三餐不濟、無家可歸、水電瓦斯中斷或精神健康挑戰等問題，不致過分擴大，它的作用可能比國會針對疫情和經濟衰退制定各種規範還要大。」

國會3月頒布這筆額外款項，主要是假設疫情將在7月下旬消退，經濟將步入復甦正軌。但目前全美有40州確診病例數仍持續上升，其中22個州倒退或暫停重新開放腳步。據了解，每周申請失業救助人數在5月和6月初穩步下降後，目前穩定維持在大約130萬人。

取消額外失業救助將使大多數領取者的津貼減少50%至75%，具體取決於各州失業救濟金規模。失業救濟金額端視失業者之前的收入。目前各州以亞利桑那州最高付款金額240元，屬最低水平；麻州最慷慨，每周最高額外支付800元。

其他幾項支持企業和家庭財務相關計畫，包括一次性補助1200元和小型企業貸款計畫，撥款也都快花完了，這些都可能讓受疫情影響的失業局勢變本加厲。目前全美失業率已推升至11.1%。

目前，另一項政府救助計畫正醞釀中，可能會提供部分額外津貼。川普政府官員已表明支持給予民眾更多援助，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)表示願意合作。眾院民主黨已於6月通過立法，擬將各項福利延長至1月底。