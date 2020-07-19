川普擬封殺抗疫經費 共和黨參議員不滿

知情人士透露，川普政府計畫在新一波的新冠肺炎紓困法案中，封殺數十億元檢測和追蹤接觸的經費，引起共和黨參議員強烈不滿。

川普政府打算阻止共和黨參議員撥款100億元抗疫經費給聯邦疾病防治中心(CDC)，並刪減國防部和國務院在國內外抗疫的款項。部分議員決議反對，要力保這筆經費留在紓困法案中。

新一波紓困法案討論以參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)為中心，預定本周公布並與民主黨討論，這可能是11月大選前，最後一波紓困計畫。

兩黨在失業保險等爭議議題上意見分歧，但川普政府官員與參院共和黨對檢測經費等要務看法不一致。部分議員希望迅速達成協議，強化不到兩周後即將到期、援助數百萬名美國人的失業給付。

與會人士表示，參院共和黨尋求分配250億元給各州執行檢測並追蹤確診接觸史，但部分政府官員希望完全廢除這筆經費。白宮部分官員認為，他們已經核准數十億元協助檢測且還有經費沒用完。

華盛頓郵報(WP)分析，至少已有370萬名美國人檢測新冠病毒，等待檢測結果的時間因各州而異，部分地區的人可能要等超過一周才能得知檢測結果。

新冠肺炎的確診與死亡病例在多州上升，但川普總統向來質疑大規模檢測新冠病毒的作法，他認為如果少做些檢測，確診數就會減少；白宮發言人不予置評。

政府官員削減部分機關預算的同時，也計畫撥款挹注其他與新冠病毒未直接相關的事務，如聯邦調查局(FBI)新大樓；消息人士表示，幫FBI蓋新大樓是川普一直以來的優先事項。