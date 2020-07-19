白登首度點名中國：與俄國試圖干預美總統大選

篤定代表民主黨競選總統的前副總統白登警告，根據他所獲得的情資簡報，俄羅斯及中國正積極干預美國11月的大選；這是白登首度點名中國試圖干預美國總統大選。

白登17日在一項籌款活動上表示，就他所得到的情報，俄羅斯仍在破壞美國的選舉進程，中國及其他國家也正在積極活動，試圖令人對選舉結果失去信心。

他警告，如果俄羅斯繼續介入美國總統大選，一旦他11月擊敗川普總統而當選，俄國將須「付出高昂代價」。

白登過去也曾警告俄羅斯干預選舉，但這次是最直截了當的指出俄羅斯正重演2016年的干預活動，也是首次將中國點名。

白登(右)首度點名中國試圖干預美國總統大選；圖為他2015年擔任副總統時接待到訪的中國國家主席習近平。 美聯社

「華盛頓郵報」上個月報導，美國政府最近幾星期，開始向各參與總統競選活動的團體及政黨，簡報外國對總統大選的威脅。國家情報總監辦公室(ODNI)負責應對來自外國的威脅，而國家反情報與安全中心主任埃瓦尼納(William Evanina)則負責簡報工作。

不過在直到6月30日為止的新聞發布會上，白登仍然表示仍未收到機密的情報通報。當時有報導稱俄羅斯懸紅狙擊在阿富汗的美軍，在問及白登有否要求川普政府提供情報的簡報時，白登說沒有收到情報簡報，但希望將來可以做到這一點。

谷歌在6月初曾表示，中國及伊朗政府的駭客以白登及川普競選團隊人員的Gmail帳戶作為目標；但谷歌強調，沒有跡象說明這些帳戶已被盜用。

白登重申，目前他最擔心的不是駭客入侵，而是確保所有想投票的人都可以投票。確保點票成功，確保民眾相信選舉結果的正確。

美國眾多情報機構掌握到俄國在2016年美國總統大選曾採取行動暗助川普當選的資訊，但俄國否認，川普也一再將此指控稱為「鬧劇」。