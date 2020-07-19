快訊

少子化嚴重 嘉縣3小校新生掛零、5校只有1新生

被美國務卿叫到跟前痛罵 蔣經國撕不掉的親共標籤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白登首度點名中國：與俄國試圖干預美總統大選

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合18日電
民主黨準總統候選人白登首度點名中國試圖干預美國總統大選。 美聯社
民主黨準總統候選人白登首度點名中國試圖干預美國總統大選。 美聯社

篤定代表民主黨競選總統的前副總統白登警告，根據他所獲得的情資簡報，俄羅斯及中國正積極干預美國11月的大選；這是白登首度點名中國試圖干預美國總統大選

白登17日在一項籌款活動上表示，就他所得到的情報，俄羅斯仍在破壞美國的選舉進程，中國及其他國家也正在積極活動，試圖令人對選舉結果失去信心。

他警告，如果俄羅斯繼續介入美國總統大選，一旦他11月擊敗川普總統而當選，俄國將須「付出高昂代價」。

白登過去也曾警告俄羅斯干預選舉，但這次是最直截了當的指出俄羅斯正重演2016年的干預活動，也是首次將中國點名。

白登(右)首度點名中國試圖干預美國總統大選；圖為他2015年擔任副總統時接待到訪的中國國家主席習近平。 美聯社
白登(右)首度點名中國試圖干預美國總統大選；圖為他2015年擔任副總統時接待到訪的中國國家主席習近平。 美聯社

華盛頓郵報」上個月報導，美國政府最近幾星期，開始向各參與總統競選活動的團體及政黨，簡報外國對總統大選的威脅。國家情報總監辦公室(ODNI)負責應對來自外國的威脅，而國家反情報與安全中心主任埃瓦尼納(William Evanina)則負責簡報工作。

不過在直到6月30日為止的新聞發布會上，白登仍然表示仍未收到機密的情報通報。當時有報導稱俄羅斯懸紅狙擊在阿富汗的美軍，在問及白登有否要求川普政府提供情報的簡報時，白登說沒有收到情報簡報，但希望將來可以做到這一點。

谷歌在6月初曾表示，中國及伊朗政府的駭客以白登及川普競選團隊人員的Gmail帳戶作為目標；但谷歌強調，沒有跡象說明這些帳戶已被盜用。

白登重申，目前他最擔心的不是駭客入侵，而是確保所有想投票的人都可以投票。確保點票成功，確保民眾相信選舉結果的正確。

美國眾多情報機構掌握到俄國在2016年美國總統大選曾採取行動暗助川普當選的資訊，但俄國否認，川普也一再將此指控稱為「鬧劇」。

俄羅斯 川普 駭客 投票 華盛頓郵報 拜登 民主黨 總統大選 美國大選

延伸閱讀

單日確診突破7萬人 川普：不強制全國戴口罩

軍費談不攏 美擬縮減南韓駐軍

拜登聽取情治簡報 警告俄國仍圖介入美大選

川普多次表達不滿 佛奇坦承：我在白宮不受歡迎

相關新聞

軍費談不攏 美擬縮減南韓駐軍

華爾街日報十七日獨家報導，美國政府正考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案，但美國總統川普還沒決定；共和黨籍聯邦...

川普放任自理疫情 地方政府：抗疫別指望聯邦

新冠肺炎疫情持續惡化，然而總統川普對疫情愈來愈採取放任自理的做法，只讓各州自行應對，許多州的州長和大城市的市長正在向選民們傳達一個毫不掩飾的信息：不要指望聯邦打救，只能自求多福。

美國每周600元補助下周停發 失業者壓力增

國會3月批准每周600元額外失業救助金，是2兆元紓困計畫一部分，已成為約3000萬失業者在新冠疫情期間的主要收入來源。但這筆款項將於下周到期，許多仰賴這筆收入度過疫情難關的人擔心，若計畫未獲展延，將立即威脅他們支付房租和帳單的能力，脆弱的經濟復甦前景也可能更加黯淡。

川普擬封殺抗疫經費 共和黨參議員不滿

知情人士透露，川普政府計畫在新一波的新冠肺炎紓困法案中，封殺數十億元檢測和追蹤接觸的經費，引起共和黨參議員強烈不滿。

白登首度點名中國：與俄國試圖干預美總統大選

篤定代表民主黨競選總統的前副總統白登警告，根據他所獲得的情資簡報，俄羅斯及中國正積極干預美國11月的大選；這是白登首度點名中國試圖干預美國總統大選。

「有取代美國野心」 艾斯博：中國是首要戰略競爭對手

國防部長艾斯博(Mark T. Esper)指出，中國有取代美國的野心和條件，因此是美國的首要戰略競爭對手，美國必須認真應對中國的威脅；他說，一個崛起的中國並不讓美國擔憂，但一個在中共統治下崛起的中國就讓美國擔憂。

美商務部長微恙住院 發言人：非感染冠狀病毒

美國福斯新聞頻道（Fox News）今天引述消息人士的話報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）昨天身體不適，住進紐約一家醫院。

紐約市邁經濟重啟最後階段 室內活動管制嚴格

紐約市疫情平穩，預定20日邁入經濟重啟最後階段，藝文與娛樂場所恢復開放，但容納人數受限，購物中心、健身房與電影院無法恢復...

美民權鬥士路易斯癌逝 享壽80歲

美國非裔國會議員和民權鬥士路易斯二○一九年底診斷出胰臟癌第四期後，於十七日逝世，享壽八十歲。路易斯在喬治亞州國會第五選區...

美國Q2勞工周薪創紀錄躍增10% 原因卻令人傷心

美國勞工統計局（BLS）公布的最新報告顯示，美國第2季全職勞工的平均周薪比去年同期增加逾10％，寫下追蹤此數據40年來的...

阿肯色州滅門血案：處決兇手的倉促正義？美國聯邦死刑的司法爭辯

「死刑，是殘忍事件與痛苦記憶的終點？」美國聯邦政府在14日上午8點，執行了2003年以來首次的聯邦死刑。執行對象是在1996年於阿肯色州犯下滅門血案的兇手之一——47歲的丹尼爾・李（Daniel Lewis Lee）。但是，在執行前後的司法程序卻遭受到過於倉促的質疑：從原定執行的13日下午，到聯邦地區法院以「相關死刑方案存在爭議」為由提出暫緩，而後又再被最高法院大法官以5比4的票數撤銷暫緩決定，在短短不到一天內，完成了整個死刑流程。崇尚白人至上主義的丹尼爾・李究竟犯下了多嚴重的罪行？判刑過程存在哪些爭議？被害者家屬對於死刑定罪又是如何反應？

拜登聽取情治簡報 警告俄國仍圖介入美大選

料將成為美國民主黨總統候選人的拜登（Joe Biden）今天表示，他目前正聽取情治簡報，獲知俄羅斯仍企圖介入11月美國總...

熱門新聞

6旬阿嬤替性侵犯「化學去勢」 注射不手軟稱做正確的事

遭英皇室羞辱？連醜聞纏身的他都沒事 梅根卻被剝奪這禮遇

因疫隔離…憶起60年前人生摯愛 90歲老父向女兒出櫃

釣魚台衝突升溫 日本針對共機強化緊急升空應對

科技新貴命喪紐約豪宅 凶嫌疑是被解雇助理

航空業燒錢！ 他如何從「億萬」富豪變成「百萬」富翁？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。