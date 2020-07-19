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「有取代美國野心」 艾斯博：中國是首要戰略競爭對手

世界日報 / 編譯中心╱綜合18日電

國防部長艾斯博(Mark T. Esper)指出，中國有取代美國的野心和條件，因此是美國的首要戰略競爭對手，美國必須認真應對中國的威脅；他說，一個崛起的中國並不讓美國擔憂，但一個在中共統治下崛起的中國就讓美國擔憂。

國防部18日表示，艾斯博在電話中對國防部新聞官員指出，他就任國防部長一年來最重要的使命是貫徹美國的「國防戰略報告」(National Defense Strategy)，後者將中國與俄羅斯列為美國的主要競爭對手。

美國之音報導，艾斯博在電話採訪中進一步解釋說，「我們正處於大國競爭時代，這意味著我們的首要戰略競爭對手是中國，然後是俄羅斯」，但中國的麻煩更大，因為中國有足夠的人口和足夠大的經濟體來取代美國。

艾斯博說，「我和任何了解中國的人都十分清楚，他們有取代我們的野心，肯定想在地區內取代我們，最好是在全球舞台上取代我們」。

艾斯博指出，中國希望改寫二戰以來有效維護世界和平的國際秩序。美國和盟友珍視個人主義和民眾的選擇自由，重視新聞自由、宗教自由和集會自由，因為制定了建立在規則基礎上的國際秩序。但中國並不珍惜這些自由。

他說，「他們把黨置於首位，中國軍隊對黨忠誠；而我們的軍隊宣誓保護憲法，我們的志向非常不同，整體價值觀念非常不同。如果我們不意識到中國構成的長期挑戰和可能對我們構成的威脅，我們就可能發現我們生活的世界不同於我們希望生存的世界」。

國防部 俄羅斯 二戰 中共 美中關係

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