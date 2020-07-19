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軍費談不攏 美擬縮減南韓駐軍

聯合報 / 華盛頓記者張文馨、編譯李京倫／綜合報導
華爾街日報十七日獨家報導，美國政府正考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案，但總統川普還沒決定。 美聯社
華爾街日報十七日獨家報導，美國政府正考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案，但總統川普還沒決定。 美聯社

五角大廈已向白宮報告 仍未定案

華爾街日報十七日獨家報導，美國政府正考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案，但美國總統川普還沒決定；共和黨籍聯邦參議員薩斯（Ben Sasse）批評，這是戰略上的無能，反對川普這麼做。

華府高級官員指出，川普一直質疑在海外部署軍隊的理由，白宮去年秋季已要求國防部提供全球撤軍的初步選項，包括中東、非洲、歐洲及亞洲。不過，官員表示縮減駐南韓部隊仍未有最終決定。

南韓目前有二點八五萬名美軍。美韓自韓戰後成為軍事盟友，兩國在一九九一年達成協議，南韓向美國支付軍費和提供其他支援，讓美國在當地駐軍。不過川普要求南韓付更多軍費，南韓去年同意增加軍費至九點二六億美元（約台幣兩百七十八億元），較前一年增百分之八點二。後來美國要求南韓二○二○年開支增為五倍，達五十億美元（約台幣一千五百億元）。知情人士表示，南韓總統文在寅提出另一種方案，願付給美國逾五十億美元，但要分五年支付。

根據南韓的方案，南韓首年的軍費會較二○一九年增加百分之十三點六，之後每年增加約百分之七，至最後一年則支付十三億美元（約台幣三百九十億元）。川普拒絕提議，另外提出十三億美元軍費的一年期協議，遭文在寅拒絕。

薩斯發表聲明指出，撤軍是堪比美國前總統卡特的「戰略無能」。卡特一九七六年競選總統時，曾將撤出駐南韓美軍做為政見，遭所屬民主黨反對，一九七九年放棄撤軍。

薩斯表示，美軍在韓國部署的導彈系統不是給南韓的福利，美軍在南韓部署部隊和彈藥，是用來保護美國人，要讓中共領導階層與核子狂人北韓在威脅美國前能慎思。

9月前擬先從德撤軍9500人

華爾街日報六月五日報導，川普因不滿德國不提高軍費負擔，指示國防部在九月前將駐德國美軍裁減九千五百人，從目前的三萬四千五百人縮減至最多兩萬五千人。分析人士認為，這將是華府送俄羅斯的大禮；路透報導，國安官員和國防部高階官員對川普的決定感到錯愕，德國事前也沒接獲徵詢。

從中東和世界各地撤軍，是川普的競選主軸之一，他去年十月突然宣布自敘利亞撤軍，時任國防部長馬提斯憤而辭職，川普後來略作「修正」，將敘利亞的兩千名美軍撤出一半。

南韓 川普 軍費 文在寅 美軍

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