未提證據情況下 拜登副手人選批政府採「集體免疫」策略

加州民主黨聯邦眾議員卡倫．巴斯(Karen Bass)16日批評川普政府在居家避疫令後「急於開放經濟」，並在未提出可信證據下，指川普政府正採取只能做不能說的群體免疫策略，並呼籲大家必須意識到會有人死亡。

巴斯可能成為民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)的搭檔；她16日說：「我認為聯邦政府正在進行，卻不願承認他們正採取群體免疫策略，這表示要讓每個人都接觸病毒，我們必須體認到會有人死亡。」

巴斯只是臆測，並未提出證明；群體免疫是指足夠比例的人口對病毒免疫，那麼病毒就不可能再傳播；這種過程通常是透過疫苗完成，但也可透過染疫達到。有些政治評論員持有跟巴斯類似的觀點，並認為各級政府不願承認他們已放棄抗疫，他們現在的目標就是群體免疫。

巴斯在「全國記者俱樂部」(NPC)線上活動中表示：「我認為，由於新冠肺炎之故，如果我們的領導層無法控制疫情，那麼這次的選舉將攸關生死。」

她說：「我樂於上餐廳或拜訪朋友，但你不能否認疫情，並期盼疫情轉好。如果你無法控制病毒，那你到底要怎麼期待重振經濟？」

巴斯是非裔國會議員連線(Congressional Black Caucus)主席，她對於可能成為拜登競選搭檔一事守口如瓶，但她也回應如何成為優秀副總統。

巴斯談到拜登2009年在金融危機就任副總統，她說「拜登上次宣誓時，接下了災難般的經濟，所以如果有任何人有能力想到辦法走出災難，那麼就是他了。」巴斯表示她會著重於此，並讓世界再次團結，並承諾會盡一切力量治癒美國。

拜登承諾會選擇女性擔任副總統，目前巴斯被認為將與多位民主黨政治人物競爭，包括聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris，加州)和華倫(Elizabeth Warren，麻州)等人。