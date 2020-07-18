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避免染疫！民主黨大會將改線上進行 籲議員、黨代表別出席

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合17日電
民主黨全國代表大會將提名拜登為總統候選人，但為了防疫，許多議員和黨代表已接到不要參加大會的通知。 美聯社
民主黨全國代表大會將提名拜登為總統候選人，但為了防疫，許多議員和黨代表已接到不要參加大會的通知。 美聯社

在共和黨全國黨部宣布改變下個月在佛州舉行的全國黨代表大會方式後，民主黨16日也呼籲參眾議員和黨代表不要親身參與夏季舉行的黨大會，以免新冠肺炎疫情變得更嚴重。

民主黨這項宣布顯示，即將在威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)登場的黨大會，除了副總統拜登將正式獲得黨內提名並發表演說，副手人選及諸位黨內大老將演講之外，州代表會議、派對等活動可能改以線上進行或取消。

「我們與州和地方公衛官員、傳染病學者密切合作，決定告知眾院成員不要安排前往密爾瓦基」；委員會資深顧問路易斯(Chasseny Lewis)寫信給眾院民主黨人說，「沒有選舉人會到密爾瓦基，黨團會議將線上進行。」

新冠肺炎疫情幾個月來讓多州宣布居家疫疫令，民主黨全國黨表大會活動隨之延後一個月。

「為確保每位與會者的安全與福祉，我們做出這個決定」；大會委員會通訊主任凱蒂‧彼得斯(Katie Peters)說：「我們重申多周前的呼籲，請所有選舉人，包括民選領導人，別到密爾瓦基，改以遠端行事。」

傳統而言，黨大會揭開秋季競選活動的序幕，讓各黨有機會策動未決或搖擺選民。

黨內領袖花費數月、數年募款，規畫各項舞台活動；但受疫情影響，民主黨數月來縮小競選活動規模，將大會地點從市區的密爾瓦基Fiserv Forum棒球場，改到通常辦車展的威斯康辛會議中心(Wisconsin Center)；該中心上次舉辦黨大會是2004年的綠黨(Green Party)大會。

黨務人員表示，頻繁與醫師和傳染病學者聯繫，遵守避疫規定。

在共和黨方面，川普總統明確表示，盼共和黨維持黨大會傳統，地點由北卡羅來納州的夏洛特市(Charlotte)改往佛州傑克森維爾(Jacksonville) ，因為北卡官員要求與會者遵守社交距離。

共和黨全國委員會(RNC)日前宣表示，大會將移師戶外舉行，但RNC主席羅納‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)表示，仍有部分室內活動。

許多共和黨高層已基於疫情等原因，表明不參加。

民主黨 拜登 新冠肺炎

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