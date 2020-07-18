川普多次表達不滿 佛奇坦承：我在白宮不受歡迎

在頻傳川普總統對白宮抗疫小組成員、美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)不滿之際，佛奇接受InStyle雜誌專訪時，坦承自己在白宮的確是個「不受歡迎人物」，但對於曾經說過的話，並不感到後悔。

美國出現新冠病毒疫情初期，佛奇曾經表示，民眾並不需要戴口罩，但後來改變說法；佛奇接受訪問時表示：「我說過的任何話，都不感到後悔，因為我是根據當時的時空環境而發言，而且在那時候是正確的言論。」

他表示，疫情初期，抗疫小組在會議中獲悉，醫護人員的口罩與個人防護裝備均嚴重缺乏，導致他們每天在工作崗位上照顧病人的同時，自身卻面臨著健康威脅。

佛奇指出，後來態勢趨於明顯，許多無症狀患者自不知情的狀況下散布病毒，「讓我們非常清楚知道，必須強力建議民眾戴上口罩。」

他表示，後來也了解個人防護裝備足夠，不管布質口罩或家庭自製口罩，都可以跟市售醫療口罩一樣達到避免病毒傳播的效果。

他說：「隨著疫情變化，我們的了解與認知，也隨之改變。」

對於在白宮不受歡迎，佛奇則說，狀況每周、每個月都不盡相同，「有時候某些言論白宮不愛聽，但現實人生就是如此。」

另方面，臉書(Facebook)創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)16日與佛奇視訊連線時，批評川普政府疫情處理「缺乏效果」，使得美國疫情比許多國家更為糟糕。查克柏格也說，對於政府的疫情因應表現，感到失望。

美國疫情在7月間急速升溫，查克柏格說，疫情反彈其實是可以避免的，但美國到現在仍然缺乏適當的病毒檢測，「我真得很失望。」

查克柏格也對佛奇說：「像您一樣深受信賴的一流科學家，還有美國疾病管制暨預防中心(CDC)竟遭到抹黑，而且某些政府部門直到最近以前，竟然對於戴口罩等基本防疫措施始終存疑。」