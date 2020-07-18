才說疫情是天大謊言…川普鐵粉伍勒里兒子確診

資深電視節目主持人伍勒里(Chuck Woolery)日前在推特發文，指稱新冠肺炎疫情是「瞞天大謊」，是民主黨及醫學專家為了破壞川普總統選情而編造的說詞；伍勒里推文獲得川普總統轉推，引發輿論爭議，但相隔兩天後伍勒里卻證實兒子確診，旋即關閉推特帳號。

79歲的伍勒里曾主持「幸運之輪」(Wheel of Fortune)等綜藝節目，是川普鐵粉。他13日發表推文，指控民主黨陣營及醫學專家「都在說謊」，包括聯邦疾病防治中心(CDC)、醫學專家等，捏造疫情企圖打壓經濟，破壞川普選情；他說，「我已經受夠了。」

伍勒里的推文當天便獲得川普轉推，引發輿論爭議。聯邦衛生及福利部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)14日接受國家廣播公司(NBC)訪問時駁斥：「我們沒人說謊。」

伍勒里15日在推特發文寫道：「新冠病毒是真的，就在我們身邊。我兒子確診陽性，對於所有受苦受難中的民眾，我感同身受，尤其那些失去親屬的人。」推文發布後不久，伍勒里便關閉推特帳號。

16日晚間，伍勒里發言人楊格(Mark Young)對有線電視新聞網(CNN)表示，伍勒里的兒子狀況良好，屬於無症狀。

楊格證實，伍勒里已經在15日關閉推特帳號，原因則是遭受媒體以及「成千上萬思想偏狹的網友騷擾」，想暫時離開社群媒體。

伍勒里在16日播出、由他共同主持的右派政論播客節目「重磅真相」(Blunt Force Truth)中說：「我從沒講過新冠病毒是『騙局』或『不是真的』，我只是說我們聽到的都是謊言。」

他說，自己的發言遭到外界扭曲、攻擊，「我兒子確診了，希望他能沒事。」

他在節目中也說，對於重要議題發表個人想法的推文能獲得總統轉推，讓他感到「無比榮幸」。