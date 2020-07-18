繞彎不得罪川普…軍營禁懸邦聯旗

經過數周的「掙扎」，國防部17日下令各營區不得懸掛表列之外的旗幟，但為了不得罪川普總統，在沒有使用「禁」這個字下，禁用邦聯旗，小心翼翼地做出完全政治正確的決策。

國防部長艾思博16日晚簽署通告令，規定美軍營區只得懸掛表列的旗幟，而近日來備受批評的內戰期間南部邦聯的旗幟不在列，巧妙的將之列為禁止的項目，目的就是不要公開「反對」川普。

川普主張，美國人民有權利揭示邦聯旗幟，保留邦聯時代人物的雕塑像等，睥睨爭取種族平等的示威人群與輿論。

艾思博指出，作為美國人民付託的政府，「我們必須集中精力，團結全國人民，履行我們對憲法的誓言，善盡保衛國家的責任」，「營區懸掛的旗幟，必須符合軍人的使命，崇尚秩序與紀律、尊重尊敬人民、拒用分化國民的象徵。」

他規定「得以懸掛」的旗幟包括美國聯邦與各州旗，友邦及合作夥伴國家的國旗，常見的戰俘與作戰失蹤人員旗，以及各軍事單位的軍旗，但沒有1860-64年南北戰爭時候的南部邦聯旗。

邦聯旗、紀念碑、人物雕塑像甚至軍營名稱，都成為近日抗議人潮「革除」的對象；印第安納州非裔男子佛洛伊德5月底被白人警察以膝壓頸死亡後，引發這波爭取種族平等、懲罰惡警的示威浪潮，某些州考慮順應時代浪潮，移除邦聯「遺緒」，但這種要求也遭到頑強的抵制，川普就是代表人物。

川普完全不能接受營區改名，至於懸掛邦聯旗，他說那是「表達自由」。

國防部官員表示，艾思博這項決策就是要讓旗幟問題「非政治化」，也希望避開以「表達自由」名義發起的官司，白宮事先已經知情。

艾思博通告中特別提到，不在表列中的旗幟，例如邦聯旗，可以展示在博物館、歷史文物展、藝術作品展和教育節目中。

陸戰隊指揮官博格將軍(David Berger)6月初已下令陸戰隊營區禁止懸掛邦聯旗，因為有些人把它當作某種傳承的象徵，而這個象徵符號具備「煽動分化」的效力，會弱化部隊的凝聚力。