快訊

港版國安法／不簽一中不給簽證 我駐港單位「堅守到最後」

新聞眼／OH-58D意外 讓台東民眾反對陸航進駐更堅決！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繞彎不得罪川普…軍營禁懸邦聯旗

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
國防部不用「禁」字禁掛邦聯旗，考量不得罪川普 美聯社
國防部不用「禁」字禁掛邦聯旗，考量不得罪川普 美聯社

經過數周的「掙扎」，國防部17日下令各營區不得懸掛表列之外的旗幟，但為了不得罪川普總統，在沒有使用「禁」這個字下，禁用邦聯旗，小心翼翼地做出完全政治正確的決策。

國防部長艾思博16日晚簽署通告令，規定美軍營區只得懸掛表列的旗幟，而近日來備受批評的內戰期間南部邦聯的旗幟不在列，巧妙的將之列為禁止的項目，目的就是不要公開「反對」川普。

川普主張，美國人民有權利揭示邦聯旗幟，保留邦聯時代人物的雕塑像等，睥睨爭取種族平等的示威人群與輿論。

艾思博指出，作為美國人民付託的政府，「我們必須集中精力，團結全國人民，履行我們對憲法的誓言，善盡保衛國家的責任」，「營區懸掛的旗幟，必須符合軍人的使命，崇尚秩序與紀律、尊重尊敬人民、拒用分化國民的象徵。」

他規定「得以懸掛」的旗幟包括美國聯邦與各州旗，友邦及合作夥伴國家的國旗，常見的戰俘與作戰失蹤人員旗，以及各軍事單位的軍旗，但沒有1860-64年南北戰爭時候的南部邦聯旗。

邦聯旗、紀念碑、人物雕塑像甚至軍營名稱，都成為近日抗議人潮「革除」的對象；印第安納州非裔男子佛洛伊德5月底被白人警察以膝壓頸死亡後，引發這波爭取種族平等、懲罰惡警的示威浪潮，某些州考慮順應時代浪潮，移除邦聯「遺緒」，但這種要求也遭到頑強的抵制，川普就是代表人物。

川普完全不能接受營區改名，至於懸掛邦聯旗，他說那是「表達自由」。

國防部官員表示，艾思博這項決策就是要讓旗幟問題「非政治化」，也希望避開以「表達自由」名義發起的官司，白宮事先已經知情。

艾思博通告中特別提到，不在表列中的旗幟，例如邦聯旗，可以展示在博物館、歷史文物展、藝術作品展和教育節目中。

陸戰隊指揮官博格將軍(David Berger)6月初已下令陸戰隊營區禁止懸掛邦聯旗，因為有些人把它當作某種傳承的象徵，而這個象徵符號具備「煽動分化」的效力，會弱化部隊的凝聚力。

川普 國防部 陸戰隊

延伸閱讀

決定裁減駐德美軍後 傳川普下一目標是南韓

川普招牌飄逸金髮突變「銀白色」美媒猜測跟疫情有關

美媒：川普考慮裁減南韓駐軍 五角大廈向白宮報告方案

美州長投書爆料！川普討厭跟文在寅打交道 罵韓國人都很糟

相關新聞

才說疫情是天大謊言…川普鐵粉伍勒里兒子確診

資深電視節目主持人伍勒里(Chuck Woolery)日前在推特發文，指稱新冠肺炎疫情是「瞞天大謊」，是民主黨及醫學專家為了破壞川普總統選情而編造的說詞；伍勒里推文獲得川普總統轉推，引發輿論爭議，但相隔兩天後伍勒里卻證實兒子確診，旋即關閉推特帳號。

民主黨國會眾議員初選 政治菜鳥擊敗政壇大老

紐約州國會眾議員民主黨初選又爆冷，前中學校長、非洲裔的鮑曼(Jamaal Bowman)擊敗擔任該職32年的民主黨大老恩格爾(Eliot Engel)，這是黨內進步派的再一次勝利。

揪內賊！白宮啟動忠誠稽查

Politico新聞網站報導，15名現任、前任政府高層官員透露，白宮人事部門正對聯邦政府機關裡的衛生主管及數百名政務官展開效忠程度稽查，透過一對一面談了解受訪對象「忠貞測驗」評比，進而在距離2020年大選只剩倒數幾個月的關鍵時刻，排除可能對川普政府帶來洩密、搞內部破壞等威脅的成員。

繞彎不得罪川普…軍營禁懸邦聯旗

經過數周的「掙扎」，國防部17日下令各營區不得懸掛表列之外的旗幟，但為了不得罪川普總統，在沒有使用「禁」這個字下，禁用邦聯旗，小心翼翼地做出完全政治正確的決策。

上周才首度戴口罩亮相 川普：不會下令全國強制戴口罩

美國總統川普17日接受福斯新聞訪問時表示，他不會下令全國強制戴口罩以控制新冠肺炎疫情。

棋子還犧牲品？被驅逐的前駐華記者吐露心聲

從美國制裁華為，到中美貿易全面開戰，從疫情期間為新冠病毒的源頭問題"互懟"，再到媒體領域互相壓制的你來我往"乒乓戰"--兩個大國在各個領域的較量已經逐漸白日化。眾多的企業、機構和個人成為這場爭鬥的犧牲

川普不想看到？白宮柯林頓和小布希肖像畫被移去小房間

美國有線電視台（CNN）引述白宮幕僚指出，原本掛在白宮大廳（Grand Foyer）的美國前總統柯林頓和小布希肖像畫，上...

川普招牌飄逸金髮突變「銀白色」美媒猜測跟疫情有關

美國總統川普向來注重形象，頭上長期留着一頭標誌性的金髮，更曾分享自己是如何打理頭髮。不過，近日他卻以銀髮造型示人，雖然反映了真實年齡，但卻令網民非常關注，甚至質疑相片是被改圖。外國傳媒就打趣道，可能與

美媒：川普考慮裁減南韓駐軍 五角大廈向白宮報告方案

華爾街日報17日獨家報導，美國政府正考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案選項，但美國總統川普還沒決定。

疫情帶動低密度住宅區需求 美6月新屋開工勁增

美國6月新屋開工數激增，原因是新冠肺炎疫情使企業允許員工彈性在家辦公，帶動低密度住宅區的新屋需求增加。

美艦「好人理查」大火重傷 這個怪名字很有歷史

美國海軍兩棲突擊艦「好人理查」號（USS Bonhomme Richard LHD6）在加州聖地牙哥大修時，發生大火。儘管全力搶救，火勢目前仍未完全熄滅。由於火場溫度高達攝氏500度以上，從新聞畫面可以看到，飛行甲板燒出破洞，前桅杆傾斜。雖然海軍官員表示，火勢未波及位下層艙間的輪機與油槽，損傷並非不可修復。但最後即使能夠修復，也需要很長的時間，耗費大把鈔票。

美州長投書爆料！川普討厭跟文在寅打交道 罵韓國人都很糟

朝鮮日報17日報導，美國馬里蘭州州長霍根16日在華盛頓郵報刊文說，美國總統川普2月7日在跟共和黨州長共進晚餐時曾稱「非常...

熱門新聞

影／俄情侶光天化日下打野戰！大媽見狀抄木板痛打

史上第12人、亞裔第1人！下潛地球最深處 林穎聰「此生無憾」

印尼深海調查發現巨型海蟑螂 體長50公分為新品種

美州長投書爆料！川普討厭跟文在寅打交道 罵韓國人都很糟

大嬸驚見情侶在草叢做愛 拿起木板狂打屁股鄰居笑翻

克魯曼：川普政府若不超前部署 美國經濟大難將臨頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。