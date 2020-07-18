揪內賊！白宮啟動忠誠稽查

Politico新聞網站報導，15名現任、前任政府高層官員透露，白宮人事部門正對聯邦政府機關裡的衛生主管及數百名政務官展開效忠程度稽查，透過一對一面談了解受訪對象「忠貞測驗」評比，進而在距離2020年大選只剩倒數幾個月的關鍵時刻，排除可能對川普政府帶來洩密、搞內部破壞等威脅的成員。

報導指出，範圍龐大的聯邦政府部門，都有官員被安排接受效忠程度調查，其中包括衛生及公共服務部、國防部、財政部、勞工部、商務部，某些最高層級的川普助理、川普提名後經過參院通過任命的官員，也在稽查名單之列。

消息人士指出，受訪對象接受忠貞程度調查時，必須詳細說明自己的生涯規畫，以及對當今政治局勢的看法。

白宮官員先前曾經表示，這些訪查都是必要手段，以便釐清哪些官員合適在川普連任成功之後，繼續留任。

不過，被點名接受調查的官員則指出，如此作法對於某些重要施政要務造成干擾，包括對抗新冠病毒疫情、經濟復甦或政策改革，更加凸顯白宮對於「深州」(deep state)陰謀論的執迷。

一名知情官員透露，這項稽查行動的目的在於，揪出「不夠川普」的聯邦官員，予以排除。

一名前任高層官員透露，白宮投注大量時間，設法找出洩密者，「其實他們應該把這些時間用在推動施政才是。」這名官員說：「如此作為，非常不負責任。」

報導指出，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)長期以來一直在追查洩露消息的內部人士，如今這項忠貞度調查行動，更加證明白宮把部屬是否忠心耿耿與某些表面問題，看成要緊的重大政策問題，卻忽略不斷延燒的疫情才是真正問題所在，沒有顧慮到全國民眾最在意的校園如何重啟、失業率創歷史新高如何解決等實際問題。

官員分析，白宮本周對白宮抗疫小組重要成員佛奇(Anthony Fauci)的各種攻擊手段，證明白宮內部最耿耿於懷的焦點，就是政府官員是否對川普命令言聽計從，例如川普要求必須對於疫情反彈淡化處理。