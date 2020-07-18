民主黨國會眾議員初選 政治菜鳥擊敗政壇大老

紐約州國會眾議員民主黨初選又爆冷，前中學校長、非洲裔的鮑曼(Jamaal Bowman)擊敗擔任該職32年的民主黨大老恩格爾(Eliot Engel)，這是黨內進步派的再一次勝利。

現年44歲的鮑曼是從未擔任過公職的政治菜鳥，但獲得黨內進步派的支持；他批評現年73歲，也是國會眾院外交委員會主席的恩格爾無論在經濟或種族方面，都與社區脫節。

紐約民主黨初選計票三周，進步派人選鮑曼擊敗16屆眾議員恩格爾(見圖)。 美聯社

鮑曼在初選後的第二天、即6月24日，就已宣稱自己獲勝，在點票三星期後，截至17日為止的結果顯示，恩格爾雖然在郵寄的選票中多於鮑曼，但仍敗給對手。

恩格爾承認，「數字很明確，在秋天的普選中，我不會成為眾院第16選區的民主黨候選人。」他又表示，在這個選區服務了32年很感榮幸。

恩格爾透過發言人的聲明中祝願鮑曼一切順利，並說該地區迫切需要華盛頓的資源，民主黨必須繼續為它們而戰。

恩格爾先後擔任眾議員32年，而連同本屆任內亦已連任16屆，但這次角逐連任卻遭滑鐵盧，明尼蘇達州非裔佛洛伊德被警察鎖喉致死案引發的反種族歧視運動，被視為落敗的主要因素之一。他雖獲前總統候選人喜萊莉‧柯林頓、眾院議長波洛西及國會非裔黨團等建制派大老支持，但最終仍不敵鮑曼。

至於鮑曼在初選中取勝可以說是時勢使然，首先是新冠病毒疫情的爆發，其次是佛洛伊德事件引發的反歧視抗議。他強調自己是個黑人，由單身母親撫養長大，競選活動以爭取種族和經濟正義為主張。

他得到角逐黨內總統提名的佛蒙特州國會參議員桑德斯、麻州國會參議員華倫及紐約州國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)等進步派領袖支持。

鮑曼在紐約市的公共房屋中長大，在擔任中學校長前是一位教師，但未擔任過任何公職。由於16選區是民主黨的地盤，在11月普選中獲勝應無懸念。