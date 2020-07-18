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川普不想看到？白宮柯林頓和小布希肖像畫被移去小房間

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
美國前總統柯林頓與妻子希拉蕊在2004年揭幕儀式上站在自己的肖像畫旁。路透檔案照
美國前總統柯林頓與妻子希拉蕊在2004年揭幕儀式上站在自己的肖像畫旁。路透檔案照

美國有線電視台（CNN）引述白宮幕僚指出，原本掛在白宮大廳（Grand Foyer）的美國前總統柯林頓和小布希肖像畫，上周被共和黨的美國前總統肖像畫取代並移去鮮少使用的老家庭餐廳。

白宮向來有傳統將最近期的美國總統肖像畫放在顯眼的入口處，讓參與官方活動的嘉賓能夠一眼看到。然而，前總統歐巴馬肖像畫預計不會在美國現任總統川普任內舉辦正式揭幕儀式，顯示兩任總統間的緊張關係。

川普8日和墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）於白宮會面時，牆上依然掛著柯林頓和小布希的肖像畫。

數天後，兩人的肖像畫就被移到白宮老家庭餐廳（Old Family Dining Room），一間小間、鮮少用到、多數訪客都沒拜訪過的房間，現在主要用來存放未用桌布和家具。

如此，這兩幅肖像畫就能遠離川普的視線。先前，只要川普從三樓私人住宅下樓或在國家樓層舉辦活動時，都會看到這些畫像。

報導引述看過畫像的3名消息來源指出，小布希和柯林頓的畫像被超過一世紀前的美國前總統麥金利（William McKinley）、羅斯福（Theodore Roosevelt）取代，兩人皆為共和黨籍。

白宮沒有立即回應置評要求。

幕僚表示，川普政府幾乎沒在使用老家庭餐廳並在疫情爆發使得白宮向大眾關閉前，就已經從白宮遊覽地點名單中移除。另一名官員指出，「總統和第一夫人並不想要對外開放那間房間」，該房間過去三年成為儲藏空間。

川普8日和墨西哥總統羅培茲歐布拉多於白宮會面時，依然可見牆上掛著柯林頓的肖像畫。歐新社
川普8日和墨西哥總統羅培茲歐布拉多於白宮會面時，依然可見牆上掛著柯林頓的肖像畫。歐新社

白宮 川普 柯林頓

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