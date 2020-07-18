川普招牌飄逸金髮突變「銀白色」美媒猜測跟疫情有關

美國總統川普向來注重形象，頭上長期留着一頭標誌性的金髮，更曾分享自己是如何打理頭髮。不過，近日他卻以銀髮造型示人，雖然反映了真實年齡，但卻令網民非常關注，甚至質疑相片是被改圖。外國傳媒就打趣道，可能與當地疫情嚴重，很難找到髮型師有關，但不少美國網民相信這是公關手段。

現年74歲的美國總統川普，一直強調自己健康良好，以飄逸一頭金髮自豪，雖然曾被質疑頭髮稀疏，勉強靠梳頭技巧維持蓬鬆感，但他多年來面對公眾都堅持這個標誌性髮型。不過，在當地時間周二的記者會上，外媒留意到他的招牌金髮變成了銀灰色。

美國網民及傳媒都留意到總統川普失去了一頭標誌性金髮，變成了銀白色。（資料圖片）

外媒關注他髮色突變，笑言今次不是要攻擊他的任何政策，而是他最近失去了標誌性的金髮，變成了銀色偏藍的頭髮。熱愛打理頭髮的川普，2011年接受《滾石》雜誌訪問，就強調自己洗完頭從不用風筒吹乾，會等頭髮自然風乾，大約要1小時，自言對打理頭髮很有心得，但本月14日他在白宮公開發言時，卻被指「終於向白髮屈服」。《每日郵報》打趣道，隨疫情影響，美國各地都很難預約到髮型師和美容師，「特朗普總統也開始展現更自然的外表」。

總統終於變「銀髮族」引起許多美國網民關注，有人認為這樣的髮色更自然，不像假髮，但又有留言取笑稱他只是用光染髮劑。由於美國大選臨近，有人猜測這是他選舉工程的一部分，「他是聽從一些建議，要刻意淡化自己的形象」，相信是為接下來的選舉做的公關手段，顯示自己對總統工作的熱誠，疫情期間忙於工務，協助他取得更多游離票。

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文章授權轉載自《香港01》