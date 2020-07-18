全球裁軍第二步？ 美媒：川普考慮裁減南韓駐軍

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國政府考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案選項，但美國總統川普還沒決定。圖為南韓美軍基地。（美聯社資料照片）
美國政府考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案選項，但美國總統川普還沒決定。圖為南韓美軍基地。（美聯社資料照片）

華爾街日報17日獨家報導，美國政府正考慮縮減南韓駐軍人數，五角大廈已向白宮報告方案選項，但美國總統川普還沒決定。

這是華爾街日報在6月初報導，川普打算撤回部分駐德美軍之後，再次披露川普的全球撤軍計劃。

華爾街日報上月5日報導，因不滿德國不提高軍費負擔，川普指示國防部，在9月前將駐德國美軍裁減9500人，從目前的3萬4500人縮減至最多2萬5000人的上限；分析師認為，這將是華府送給俄羅斯的一份大禮，路透報導，國安官員和國防部高階官員對川普的決定感到錯愕，德國事前也沒接獲徵詢。

就在美國打算從德國撤回部分駐軍後，有專家分析指出，將衝擊正在和美國協商防衛費用的南韓，韓國東亞日報今年5月報導，美國政府向韓國提出的、每年防衛費分攤額達13億美元，比前一年韓方分攤額增加49個百分點，美韓磋商陷入困難。

華爾街日報17日報導，美國國防部已盤點目前駐韓美軍的結構，這是川普削減全球軍事部署的計畫之一。

華爾街日報報導，目前駐韓美軍總數約為2萬8500人，不具名的國防部官員指出，目前尚未決定是否要裁減軍力。

川普 華爾街 美軍

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