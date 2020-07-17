克魯曼：川普政府若不超前部署 美國經濟大難將臨頭

美國抗疫之戰敗得一塌糊塗，令長期批評川普政府的人士也感到錯愕。此刻光是佛羅里達州的新冠肺炎日均死亡人數，就與人口20倍多的歐盟大致相當。

何以致此？2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）17日在紐約時報專欄撰文指出，美國之所以陷入現在的困境，關鍵因素是主政者極其短視：新冠危機爆發迄今，美國總統川普及其政治盟友先是不願認清疫情威脅，然後又拒絕超前部署。

正是因為這種滿不在乎、拒絕認清疫情構成威脅的態度，他們倉卒重啟經濟活動，導致感染潮又湧現。如今疫情再起的事實擺在眼前，共和黨籍州長們才拖拖拉拉地被動反應，白宮甚至還什麼都不做。

在這種情況下，克魯曼警告：新一波災難近在眼前，而這一回是經濟災難。

克魯曼說，慢則數月、快則數周之後，美國將面臨一個收入「懸崖」，屆時數百萬計的美國民眾將陷入極大的財務困境，進而拖垮整體經濟。

這是因為美國政府每周加發600美元的加強版失業補助計畫，將於7月底劃下句點。缺乏這筆失業救濟金，數百萬名美國勞工將面臨收入陡降60%的難關。

克魯曼說，美國整體抗疫表現差勁，但就經濟反應而論是不錯的。大致由民主黨擬定、但由兩黨合力在3月底通過的「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案」（CARES），不僅大幅提高失業救濟金額，還擴大救助對象，例如擴及零工經濟工作者。

這項擴大版失業救濟計畫發揮雙重效用。一方面，支撐因防疫而遭封鎖的經濟部門，因為若不是這些緊急救助金，幫2,200萬名遭臨時解僱的勞工解了生計無著的燃眉之急，經濟苦難可能更嚴重。另一方面，也協助支持未遭封鎖的經濟部門，因為若沒有這些緊急救助金，可能早已觸動一波房租遲繳和房客被趕出門的巨浪，而失業勞工恐怕不得不全面大砍支出，這將掀起第二波失業潮，並加劇經濟萎縮。

然而，這筆對數千萬美國人有如救生索的加強版失業救濟金，即將發到本月底為止，面對一場經濟災難山雨欲來，共和黨掌控的參議院和白宮卻似乎一點都不著急。為什麼呢？一個解釋是，川普及其部屬對經濟復甦仍抱著妄想，仍眼巴巴盼望V型復甦將至，認為那將讓勞動市場迅速重返疫情前充分就業的狀態，所以覺得沒必要提供進一步失業救助。殊不知隨著疫情復熾，經濟又開始蹣跚而行。

一場經濟災難眼看就要發生，但克魯曼認為這是可避免的，就像新冠肺炎疫情一樣，假如能超前部署，原本也可以控制住。只是，川普及其政府官員的動作總是比疫情曲線慢好幾拍。