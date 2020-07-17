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佛州疫情嚴重 共和黨宣布全代會規模縮水

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
下月在佛州舉行的提名川普為總統候選人的共和黨全國代表大會，原計畫要辦一場熱鬧盛會，但受佛州疫情影響，規模將大大縮小。圖為2016年7月在俄亥俄州克里夫蘭舉行的共和黨全國代表大會盛況。 路透社
下月在佛州舉行的提名川普為總統候選人的共和黨全國代表大會，原計畫要辦一場熱鬧盛會，但受佛州疫情影響，規模將大大縮小。圖為2016年7月在俄亥俄州克里夫蘭舉行的共和黨全國代表大會盛況。 路透社

共和黨全國代表大會(Republican National Convention)下個月將在佛羅里達州傑克遜維爾(Jacksonville)舉行，共和黨全委會(Republican National Committee)主席隆娜·麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)16日晨致函即會出席的黨代表，告知大會形式將有更動，以符合當地政府的公共衛生規定。

佛州新冠病毒確診案例爆增，短短幾周已成全美最新疫情「重災區」，16日單日新增確診案例達1萬3965例，單日新增死亡案例則有156例。全州累計確診案例有31萬5775例，死亡人數4677人。

麥克丹尼爾在信中指出，全委會原本計畫要辦一場熱鬧盛會，但受到目前佛州疫情影響，決定縮小活動規模。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據調整之後的活動計畫，與會人數將較原先規畫減少，並且精簡上台演說的貴賓人數，活動場地將採室內室外兩者並用。

共和黨全國代表大會訂於8月24日至27日登場，其中有一部分活動仍在原訂的北卡羅來納州舉行；活動最後一晚是川普正式接受共和黨提名的重頭戲。

報導指出，大會舉行的前三天，僅有2500名黨代表允許入場，每名黨代表可攜帶一名客人，與會人數不再是原本籌備的1萬5000人；不過，川普接受提名並發表演說的當晚，會場則開放所有黨代表參加，會場總共出席人數將控制在7000人左右。

麥克丹尼爾在信中寫道：「我希望表明的是，我們仍然想要在傑克遜維爾舉辦一場風光熱鬧的盛會。大家可以聚在一起，共同推出最棒的活動，慶祝川普政府卓越非凡的政績以及川普尋求連任，但我們必須在安全、負責任的原則之下舉辦活動。」

報導指出，大會工作人員將在現場提供「乾洗手」手部酒精消毒凝膠、口罩等防護裝備，並備妥新冠病毒檢測設施。根據先前報導，負責活動籌辦的全委會人員指出，所有進入共和黨全國代表大會會場的來賓，都要接受新冠病毒檢測。

共和黨 川普 新冠肺炎

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