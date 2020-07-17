川普猛攻拜登心理健康 共和黨盟友憂反效果

川普總統及其競選團隊加強對民主黨對手、前副總統拜登心理健康的攻擊力度，但部分川普競選團隊的顧問表示，聚焦抨擊拜登的心理敏銳度並非最佳策略，民調也顯示這並非正確的競選方向。

不過，消息人士透露，川普力排眾議，推動暗諷拜登老態龍鍾的競選廣告。

川普競選團隊過去一周來推出多個版本的臉書(Facebook)廣告，標題分別為：「拜登顯然失勢」、「拜登跌跤」，以及「你認為拜登有足夠的心理韌性擔任總統嗎？」

過去一周以來，川普、高級顧問及他的家人則大力推動詆毀拜登的影片，內容諷刺拜登說話結巴且令人困惑；川普的競選團隊表示，預料到選戰結束前，這樣的戰鼓會穩定響起。

知悉計畫內容的消息人士說：「拜登若當選，將是史上最老總統，他的心理健康將成為靶心。」

但多名共和黨前策士擔心，這樣的競選策略可能在許多方面產生反作用，包括可能讓年邁選民認為競選影片在嘲諷他們，且讓拜登競選團隊有機會以牙還牙。

川普競選團隊表示，77歲的拜登是應該被關進養老院的人，但川普也已經74歲了。

前總統小布希時代2004年的首席媒體顧問麥金儂(Mark McKinnon)說：「若川普持續攻擊拜登的認知能力，拜登卻現身並在辯論時流暢答辯，那這場遊戲就玩完了。」

拜登已經在民主黨的11場辯論中展現能力與魅力，脫穎而出成為該黨準候選人。

川普的一名競選團隊顧問批評拜登的辯論技巧，但坦言他未如川普的抹黑廣告所言那般糟糕。

支持川普這項競選策略的人認為，這種方式可以持續讓選民對拜登的心理健康抱持懷疑態度，繼而讓選民形成不放心拜登當總統的印象。

川普前競選助理米勒(Jason Miller)說：「每次拜登發言，都有人質疑他的健康狀況是否適任總統；選民已經開始挑剔這點，只要拜登持續講話，這種猜測就會持續。」

川普競選團隊需要盡快突破拜登的支持率優勢，拜登在Real Clear Politics的平均民調中，在全國範疇領先川普九個百分點，雙方在5月底時只有五個百分點的差距。