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梅鐸之子等商界巨賈站隊 拜登陣營季度募款首超川普

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合16日電
由於大金主力挺，民主黨準總統候選人拜登上季募款近億元，首度超過川普。圖為拜登本月14日出席在德拉瓦州舉行的一場造勢活動。 路透社
由於大金主力挺，民主黨準總統候選人拜登上季募款近億元，首度超過川普。圖為拜登本月14日出席在德拉瓦州舉行的一場造勢活動。 路透社

距離11月3日大選日趨接近，美國的大金主開始選邊站；民主黨準總統候選人拜登的兩個籌款委員會，在第二季所籌得款項接近1億美元，對於11月底想推翻川普共和黨的努力，意義非常重大，特別是大手捐款者不乏商界巨賈。

根據聯邦選舉委員會的最新文件，「拜登勝利基金會」(Biden Victory Fund)在第二季籌得8600萬美元，而「拜登行動基金會」(Biden Action Fund)也籌得1100萬美元，共帶著9700萬美元直闖第三季。

在黨方面，民主黨第二季籌得2億8200萬美元，超過共和黨的2億6600萬美元。

在捐獻給拜登的大金主中，包括保守派媒體大享梅鐸(Rupert Murdoch)之子，21世紀福斯(21st Century Fox)前首席執行官詹姆斯·梅鐸(James Murdoch)，他捐了61.5萬美元給「拜登勝利基金會」；科技業者Twilio的首席執行官勞森(Jeff Lawson)捐了62萬美元。

媒體公司Quibi的首席執行官美格‧惠特曼(Meg Whitman)50萬美元；迪士尼執行董事長伊格(Bob Iger)與電影導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)各捐25萬美元；與查克柏格共同創立臉書的莫斯科茨(Dustin Moskovitz)捐了62多萬美元。

令人矚目的是，曾在川普的商業諮詢委員會任職的默克集團(Merck)首席執行官弗雷澤(Ken Frazier)也捐了5萬美元，銀碼雖小，但意義甚大。

商界領袖開始靠向拜登，是有些原是支持桑德斯及自由派候選人的，由於現已不對拜登構成威脅；也有一種感覺是，拜登將會擊敗川普，因而紛紛轉向。

拜登的競選經理狄龍(Jen O`Malley Dillon)16日在推特透露，他們有2億4200萬美元現金可使用，而川普在6月30日的報告中指出，手頭現金為2億9500萬美元。

除了拜登的籌款數字亮麗外，由國家廣播公司新聞網(NBC News)/華爾街日報最新的民調也指出，拜登的支持率以51%遠超川普的40%，差距達11個百分點，較上月超過七個百分點更進一步拉大差距。

拜登對川普的最大優勢是非洲裔選民(80％對6％)，拉丁裔(67％對22％)，18至34歲選民(62％對23％)，女性(58％至35%)，與擁有大學學位的白人選民(53％對38％)。

川普的優勢在於在白人選民(49％對42％)，男性(45％對43％)，沒有大學學位的白人(57％對35％)。此外，多數選民認同川普處理經濟的政策。

川普 梅鐸 共和黨 拜登

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