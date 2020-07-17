選前不到4個月臨危受命 川普新競選經理是何許人也？

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
川普總統的長期政治顧問史提皮恩在川普的民調持續下滑、選情堪慮的關鍵時刻，出任競選經理。圖為2014年的檔案照。 美聯社
川普總統的長期政治顧問史提皮恩在川普的民調持續下滑、選情堪慮的關鍵時刻，出任競選經理。圖為2014年的檔案照。 美聯社

民調持續下滑、選情堪慮的川普，正試圖在大選倒數四個月之際，重振競選聲勢；16日他在臉書宣布競選團隊有異動，位在維州阿靈頓的競選總部隨即宣布，改由現年42歲的長期政治顧問史提皮恩(Bill Stepien)出任競選經理；原任競選經理巴斯凱爾(Brad Parscale)因一個月前錯估川普土耳沙造勢大會情勢，支持者出席率奇低，已遭降職。

史提皮恩曾是前新澤西州州長克利斯蒂(Chris Christie)於州長任內左右手。熟悉他的人指史提皮恩對數據癡迷，性格低調、冷酷，擅於權謀，喜歡在幕後運籌帷幄，和前任巴斯凱爾老愛宣傳自己的作風大相逕庭。

史提皮恩對政壇風風雨雨並不陌生。事實上，2013年新州爆發「橋門醜聞」（Bridgegate）時，克利斯蒂曾以對他失去信心將他解雇；該事件有多位官員認罪和判刑，史提皮恩並未受到任何刑事控罪。

後來，利斯蒂與史提皮恩關係和解，兩人持續頻繁往來。

「在史提皮恩領導下，不會錯過任何細節，選戰會打得更好。」克利斯蒂表示，「選到最後，每個廣告系列都比候選人更重要。」

史提皮恩曾為小布希總統2004年競選連任工作、在共和黨全國委員會上執行投票率計畫。2008年他和川普現任策士米勒（Jason Miller）替前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）跨刀，也曾協助已故參議員馬侃（John McCain）競選總統。

史提皮恩在新澤西政治圈參與一連串與共和黨競選活動後，進入川普陣營，與川普家人建立密切關係，尤其是川普女婿庫許納（Jared Kushner）；據競選資深官員稱，兩人經常談話和發短信。

川普當選總統後，將史提皮恩帶入白宮，成為川普首任白宮政治主任；消息人士稱，川普通常會介紹史提皮恩是唯一在2016年選舉日當天，告訴他川普會獲勝的人。

前維州共和黨籍議員戴維斯(Tom Davis)也對史提皮恩印象深刻說：「比爾知道老闆是誰，我也認為當他認為老闆犯錯時，會適當地告訴老闆。」

但史提皮恩最大的挑戰，和過去四位離任的川普競選經理相同：如何贏回那些質疑川普性格、政績表現、因應危機能力的選民的心，而不是狂發推文安撫基本盤。

戴維斯說：「找不到史提皮恩更能幹的人了。他知曉大局。但真正的問題是他輔佐的候選人能不能穩紮穩打。」

川普 共和黨 白宮

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